Perché le azioni Tesla sono in calo nonostante i risultati migliori del previsto? Alimentato da Investing.com

Investing.com – Dopo un’iniziale reazione rialzista agli utili e agli utili del secondo trimestre migliori del previsto, il titolo Tesla Inc (NASDAQ::) è sceso negli ultimi scambi post-mercato negli Stati Uniti, pesato dalla guidance durante una presentazione dettagliata degli utili .

Le azioni Tesla hanno chiuso le negoziazioni post-vendita in ribasso di oltre il 4%, nonostante la previsione EPS di $ 0,91 contro $ 0,82 previsti e un fatturato di $ 24,93 miliardi contro $ 24,47 miliardi previsto.

Perché le azioni Tesla sono in calo nonostante i risultati migliori del previsto?

Per spiegare il calo delle azioni di Tesla nonostante i risultati migliori del previsto, va notato che durante la teleconferenza sugli utili dell’azienda, Elon Musk è stato cauto sugli obiettivi dell’azienda, poiché ha annunciato:

“Continuiamo a puntare a 1,8 milioni di veicoli quest’anno, ma prevediamo che la produzione nel terzo trimestre sarà leggermente inferiore perché ci siamo presi una pausa estiva per diversi aggiornamenti di fabbrica”.

Anche il calo dei margini era motivo di preoccupazione. A questo proposito, Tesla ha spiegato in un documento preparato per gli azionisti che la diminuzione dei suoi margini nel secondo trimestre è stata dovuta a una diminuzione dei prezzi medi di vendita “a causa della composizione e del prezzo” delle auto vendute, e il costo dell’aumento . producendo celle della batteria che ha progettato internamente, note come 4680 celle, tra gli altri fattori.

Alla domanda se gli investitori possono aspettarsi che i margini lordi di Tesla si stabilizzino o aumentino in seguito a riduzioni di prezzo e miglioramenti di fabbrica nel prossimo futuro, Musk sembrava schivare la domanda, affermando che “le differenze a breve termine nel margine lordo e nella redditività sono davvero minori rispetto al a lungo termine” e che “L’autonomia farebbe sembrare ridicoli tutti questi numeri”.

A questo proposito, va notato che la mancanza di indicazioni chiare su quando verrà sviluppata la guida completamente autonoma è stata un altro motivo di delusione nei risultati di ieri sera.

In una nota separata, Musk ha anche affermato che Tesla spenderà più di 1 miliardo di dollari nei prossimi 12 mesi su Dojo, un supercomputer che la società sta sviluppando per l’apprendimento automatico dell’intelligenza artificiale e la formazione sulla visione artificiale. .

Va anche notato che Musk non è riuscito a fornire indicazioni chiare su quando il Cybertruck inizierà a lanciare fabbriche, il che ha anche deluso gli investitori.

Analisti e modelli mettono in guardia sulle azioni Tesla

Infine, va notato che le azioni Tesla si sono avvicinate a questo post con livelli elevati, legati anche a grandi aspettative prima dei risultati, in quanto il titolo ha registrato ieri un nuovo massimo annuale di $ 299,29 nella sessione precedente alla pubblicazione.

Si noti inoltre che il valore dell’azione è quasi triplicato dall’inizio dell’anno.

Quindi possiamo anche stimare che il calo delle azioni Tesla di fronte ai risultati di mercoledì sera sia derivato almeno in parte dal fenomeno del “vendi la notizia dopo aver comprato il rumor”.

Inoltre, va notato che sia gli analisti che i modelli di valutazione considerano le azioni Tesla sopravvalutate. Infatti, secondo InvestingPro, i 35 analisti professionisti che seguono il titolo hanno un obiettivo medio di 226,93 dollari, oltre il 22% al di sotto del prezzo di chiusura di mercoledì sera.

Inoltre, il valore equo di InvestingPro, che riassume 12 modelli finanziari riconosciuti, è quotato a $ 259,47, ovvero circa l’11% al di sotto del suo ultimo prezzo di chiusura.

