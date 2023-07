27 grandi magazzini lussemburghesi diventeranno “Leclerc”

E.Leclerc sta per acquisire i negozi Cora, Match e Smatch in Lussemburgo, dopo aver firmato un accordo con Louis Delhaize Group. Secondo un comunicato congiunto inviato giovedì, nel territorio del Granducato sarebbero interessati due ipermercati e 25 tra supermercati e negozi. La modifica dovrebbe entrare in vigore “nell’ultimo trimestre del 2023”.

Il Lussemburgo ha due ipermercati Cora, a Foetz ea City Concorde a Bertrange. Le dodici e le tredici partite di Smatch sono distribuite su tutto il territorio nazionale, da Esch-sur-Alzette a Wiltz, passando per Echternach, Gasperich o anche Diekirch. L’importo della transazione non è stato reso noto.

I 1.200 dipendenti del Gruppo Delhaize con sede in Lussemburgo manterranno il posto di lavoro, ha confermato E. Leclerc, che intende “rafforzare la propria presenza in un mercato europeo competitivo”. “Il centro di fornitura e-Leclerc nella regione orientale rafforzerà e sosterrà le attività del Lussemburgo”, ha aggiunto la dichiarazione.

La scorsa settimana, il gruppo Delhaize ha venduto sessanta ipermercati e 115 supermercati Cora e Match in Francia al gruppo Carrefour. Leclerc, nuovo player in Lussemburgo, è leader nel mercato francese, con una quota di mercato del 22,8% e un fatturato nel 2022 di 44,13 miliardi di euro. È già un colosso del settore che sta per sbarcare in Lussemburgo.