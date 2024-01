Perché l'Anderlecht vuole assolutamente separarsi da Benito Raman – All Football

Già in passato si è districato da situazioni difficili all'Anderlecht, ma questa volta si tratterà di un addio a Benito Raman. La RSCA vuole decisamente rompere con tutto ciò.

Quando è stata pubblicata la lista dei campi invernali dell'Anderlecht, il messaggio era chiaro. NO Benito RamanCiò avvenne durante l'assenza di Francis Amuzu e Brian Rimmer avrebbe quindi potuto utilizzarlo sulla fascia. Tornato nelle grazie dell'allenatore per alcune settimane, Raman è stato poi escluso dalla rosa per le partite finali del 2023 e non dovrebbe giocare più per l'RSCA.

Niente di personale da parte di Rimmer che ama Raman; Anche all'interno dello spogliatoio l'effimero Diavolo Rosso è apprezzato all'unanimità. Ma matematicamente, il suo contributo non è più lo stesso. Più in linea, soprattutto, con il suo stipendio che si aggira intorno al milione di dollari l'anno.

Angulo e Uri sono davanti a lui

Il contratto di Benito Raman scade il prossimo giugno, quindi Jesper Friedberg non spera di fare fortuna con lui quest'inverno. Ma i bonus per l'ex Schalke 04 sono così alti che sarebbe molto utile – o addirittura necessario – pagare al difensore Brian Remer lo stipendio di cui ha realmente bisogno.







Perché in attacco la RSCA è più o meno pronta. Davanti c'è il trio Dolberg-Vasquez-Robbie Orr davanti a Raman. A sinistra, ha scelto Rimmer per sostituire Amuzu Nelson Angulo. L'ecuadoriano è ottimo con i futures RSCA. Era costoso e sia Friedberg che Reimer sperano che sia giunto il momento.

L'obiettivo è quindi trovare un club adatto a Raman quest'inverno. Ricordiamo che l'estate scorsa l'attaccante era molto vicino a firmare per la STVV, prima di essere ingaggiato dalla RSCA all'ultimo minuto. Un gesto piuttosto banale, di cui Fredberg spera di non pentirsi il prossimo gennaio, perché Benito Raman intende restare al club se può per beneficiare di ogni euro del suo contratto…