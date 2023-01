Mettendo De Bruyne in panchina contro il Tottenham, Guardiola ha lanciato un segnale forte: “Ci mancano passione, fuoco e voglia di vincere”.

Per la prima volta in questa stagione, il fantasista degli Skyblues è rimasto in panchina per tutta la partita. Una scelta sorprendente se si pensa che i Red Devils erano già a riposo contro il Chelsea in FA Cup l’8 gennaio e per 45 minuti contro il Southampton tre giorni dopo. Era solo la seconda volta che KDB aveva iniziato una partita dalla panchina in Premier League. La prima volta è stata contro il Nottingham (vittoria per 6-0) per permettere loro di riposare prima della prima partita di Champions League.

Una possibile spiegazione per la sua assenza potrebbe derivare dal fatto che Satana ha saltato l’allenamento di gruppo all’inizio della settimana. Non a causa dell’infortunio, ma di più “a causa di un problema personale”Lo ha detto Pep Guardiola in conferenza stampa prima del match contro il Tottenham, facendo capire che, nonostante questo, è pronto a giocare la partita.

Per una parte della stampa inglese, il suo sit-out sarebbe una forma di punizione dopo la sua pessima prestazione contro i Red Devils lo scorso fine settimana, quando gli Skyblues hanno perso 2-1. I Red Devils non sono stati le uniche vittime di questa pessima prestazione poiché John Stones e Rico Luis hanno sostituito Walker e Cancelo in difesa, mentre Foden e Bernardo Silva hanno dovuto fare spazio ad Alvarez e Grealish.

In risposta a una domanda di Nieuwsblad, la delegazione che circonda il giocatore ha voluto essere rassicurata: “Kevin ha già saltato l’allenamento ma non viene penalizzato. Non c’è motivo per questo. non preoccuparti.”

Prendi i posti KDB come esempio

È ancora possibile che Pep Guardiola abbia voluto dare l’esempio portando Kevin De Bruyne (così come altri giocatori chiave) contro il Tottenham. I connazionali non sono messi bene e il tecnico spagnolo ha voluto svegliare il suo gruppo.

In un’intervista post-partita contro il Tottenham, ha criticato aspramente la mentalità dei suoi giocatori: “Non posso negare che siamo molto contenti dopo la partita di giovedì, ma siamo molto lontani dal livello che avevamo”.Ha spiegato prima di completare il suo pensiero,I miei giocatori giocano perché ‘l’allenatore mi ha detto di giocare in questo modo e come arrivarci’, ma non viene dal mio cuore o dalle mie viscere”.

Di fronte ai londinesi, lo spagnolo è anche consapevole che la sua squadra è stata molto fortunata: “Prima o poi, perderemo di nuovo punti. Ci mancano la passione, il fuoco e la voglia di vincere dal primo minuto.È stato aspro, spiegando che toccava anche a lui mettere “club a posto.

Più sorprendentemente, Guardiola ha anche criticato i suoi tifosi che hanno fischiato i giocatori durante l’intervallo: “Ci hanno fischiato perché stavamo perdendo ma forse è lo stesso problema della nostra squadra. Probabilmente è stata una grande soddisfazione vincere quattro campionati di Premier League negli ultimi cinque anni”. Pareggiando con l’Arsenal che non vince la Premier League da 20 anni, ha detto,Mi piacerebbe anche trovare il supporto dei tifosi all’Etihad Stadium. Voglio il loro supporto in ogni angolo e in ogni azione. Dobbiamo farlo, ma tutti sono sollevati”.

Con dichiarazioni come queste, Pep Guardiola cerca di risvegliare tutto il suo club, dai giocatori ai tifosi, affinché trovino il fuoco sacro e la voglia di lottare. A cominciare da Kevin De Bruyne, che nonostante il suo status non è più un paria, il suo allenatore gli ha appena dato l’indizio migliore.