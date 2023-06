Thibaut Ness ottiene la sua seconda vittoria da professionista in 15 giorni: “È incredibile”

Tipo Nizza Ha sorpreso alcuni uomini forti alla fine del Grand Prix des Cantons d’Argovie (1.1), venerdì in Svizzera vincendo e aggiungendo una seconda vittoria professionale al suo record, quindici giorni dopo il primo Giro di Norvegia. Ha vinto il vantaggio Marco Hershey et al Bello Bilbao.

Gli aspiranti campioni del mondo di ciclismo erano euforici. “È incredibile. Se qualcuno me lo avesse detto prima della stagione, non ci avrei creduto. Sono pienamente consapevole che ci saranno alti e bassi nella mia carriera, ma non posso fare a meno di rallegrarmi dei momenti in cui mi trovo adesso.Thibaut Ness, 20 anni, ha dichiarato in una dichiarazione del Team Trek Segadrido.Sono al settimo cielo e spero che continui“.”Avevamo molte opzioni, ma alla fine mi sono sentito abbastanza bene e ho detto alla squadra che avrei provato a superare l’ultima salita e che se fosse finita in volata avrebbero dovuto inserirmi perché sentivo di avere una buona possibilità di vincere. Mi sentivo davvero fiducioso. Tutto è stato perfetto nell’ultimo miglio, proprio come nei libri. Barrow (Filippo Baroncini) ha iniziato lo sprint ea 200 metri dal traguardo ero al volante e già sentivo che stavo per vincere. è una sensazione meravigliosa.“