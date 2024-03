Perché il valore di Bitcoin dovrebbe aumentare ulteriormente: “L'eventuale decollo è solo la prima fase di un trend rialzista”

Chi ha investito in Bitcoin negli ultimi mesi si sta fregando le mani. In meno di una settimana hanno raggiunto quasi il 12% di valore aggiunto. Meglio ancora, nel giro di un mese, un rendimento del 41% ha sorriso a questi investitori. Dopo aver superato il suo massimo storico, alcuni investitori si pentono di non aver rinunciato a Bitcoin. “Ci aspettavamo questo aumento.”“, spiega Harold Kennett, CEO di Be Blockchain. “Come ogni 4 anni, con l'avvicinarsi dell'halving, si registra un movimento al rialzo. Questo è davvero il catalizzatore di un nuovo ciclo. L'halving consiste nel dimezzare l'emissione di nuovi Bitcoin. Ciò lo rende più raro e più prezioso, il che porta ad un aumento nel prezzo.”

È ancora un buon momento per comprare Bitcoin?

Questo australiano è l'inventore del Bitcoin o è un truffatore?

Tutti i tempi vengono solitamente registrati dopo la metà. È troppo tardi per investire? “Siamo alla fine della fase di decollo, come si dice in gergo, l'inizio del rialzo del prezzo di Bitcoin in un certo senso. Ma non siamo ancora arrivati ​​all'halving (n.d.r.: previsto intorno al 20 aprile) . Negli episodi precedenti, la tendenza è sempre stata al rialzo dopo l'halving. Ci aspettiamo che possa succedere anche questa volta. Se Bitcoin è aumentato molto di recente, è perché ci sono state alcune grandi operazioni di raccolta fondi in Web 3, un Internet decentralizzato basato su blockchain, dove troviamo non solo criptovalute, ma anche giochi, token non fungibili (NFT), ecc. È il futuro del web, una forma decentralizzata rispetto al web2 altamente centralizzato e controllato da grandi aziende come Amazon, Google o Meta.”L'eventuale decollo è solo la prima fase del trend rialzista, ovvero il periodo in cui i prezzi testimoniano un aumento significativo. Ciò che è diverso quest'anno è che abbiamo effettivamente raggiunto e addirittura superato tutti i tempi da quando il prezzo si è avvicinato a $ 72.000. Ciò è dovuto, oltre che alla raccolta di fondi, anche a molti nuovi investitori.”

Bitcoin continua la sua corsa sfrenata: un nuovo record di oltre 72.000 dollari

Il valore del prezzo del Bitcoin in Borsa è in aumento: attenzione alle truffe sui social network

Ma se vuoi investire in Bitcoin, Harold Kinet ti consiglia di non cedere alla pubblicità che attualmente invade i social network. “Dovreste boicottare queste offerte che vi promettono rendimenti incredibili. Sono per lo più truffe, anche se è possibile ottenere rendimenti sorprendenti utilizzando le criptovalute. La cosa migliore è conoscere piattaforme affidabili come Coinbase o Nexo. Tutto si fa online, dalla registrazione “A pagamento. Purtroppo non è ancora possibile investire in criptovalute presso le banche, come avviene in altri paesi. Per i principianti, queste piattaforme sono il punto di ingresso ideale. Ma per gli esperti, investire in queste piattaforme centralizzate va un po' contro la filosofia blockchain.”

Un adolescente investe la sua paghetta in criptovalute e diventa milionario

Per quanto riguarda la conoscenza dei limiti di Bitcoin, nessuno ha la sfera di cristallo. Tuttavia, alcuni analisti prevedono che il prezzo raggiunga i 100.000 dollari entro aprile e maggio. Ma come i mercati azionari, le criptovalute non offrono alcuna garanzia di rendimento. Prima di iniziare, valuta attentamente i rischi.