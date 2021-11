Fai acquisti da Spar? Un nuovo concept che raggiunge diversi negozi in Belgio!

SPAR Lambrechts, comproprietario di SPAR in Belgio, ha introdotto la sua unità di negozio online – sparonline.be – da venerdì 19/11.

La pala è andata al supermercato Spar a Hilchteren. Alla fine, tutti i punti vendita SPAR e SPAR Express della Borsa di Tongeren potranno decidere se desiderano partecipare o meno al concetto. C’è già molto interesse tra i trader!

Poco dopo l’inizio della pandemia di coronavirus nel marzo 2020, è diventato chiaro che lo shopping online si stava evolvendo in una nuova dimensione più ampia. In Lambrechts, hanno pensato insieme di creare una soluzione per i rivenditori indipendenti, consentendo loro di tradurre la loro offerta e le loro specialità sul web.

Il porto turistico locale e le punte di diamante dettagliate dell’officina costituiscono il carattere tipico dei supermercati e dei minimarket Spar. Pertanto, durante l’esercizio era necessario sviluppare una soluzione in cui i negozi potessero commercializzare digitalmente la propria gamma, prezzi e metodi di consegna e ritiro.

SPAR Lambrechts ha lavorato in gruppi di lavoro sulla progettazione del front-end per un negozio online, raccolta dati e imaging del prodotto, programmazione software per l’unità, collegamento al sistema ERP centrale e quadro giuridico.

Nel frattempo, si sono svolte consultazioni con i rivenditori che sono membri del comitato direttivo di SPAR per discutere gli sviluppi in fase di sviluppo. Il loro contributo ha sicuramente contribuito al risultato attuale.

Da oggi puoi farlo anche tu Acquistare In SPAR via www.sparonline.be.

Con il concetto di negozio SPAR online, Lambrechts offre ai distributori di SPAR e SPAR Express l’opportunità di rispondere alle sfide digitali del futuro!