Perché il tuo caffè può darti una pausa

Di Lauren Sukiasian

Se lo sapessimo bar A causa delle sue proprietà stimolanti, è possibile che abbia l’effetto opposto su di te. Come lo spieghiamo?

La neurologa Annick Verstappen ha spiegato ai nostri colleghi di HLN che il caffè può produrre a effetto fatica, mentre generalmente usiamo questa bevanda per ottenere una spinta. Come è possibile ?

Perché il tuo caffè può farti venire sonno

“Tra le altre cose, la caffeina influisce sulla pressione del sonno”, spiega la neurologa Annick Verstappen. “Non appena ti svegli, entra in gioco la pressione del sonno del corpo. Ciò rende possibile sentirsi stanchi di notte e addormentarsi facilmente. Per creare questa pressione del sonno, è necessario svolgere attività, come fare esercizio, pensare o cucinare. Più attività fai, più energia viene rilasciata.” L’adenosina, una sostanza chimica, viene rilasciata dalle nostre cellule.”

D’altra parte, bere caffè può interrompere questa azione. “In effetti, il principio attivo caffeina può anche legarsi agli stessi recettori nel cervello. Inoltre blocca temporaneamente l’azione dell’adenosina, che impedisce l’accumulo di pressione del sonno e ti dà l’impressione di essere più vigile.” Fin qui tutto bene. Poi spiega che la caffeina ei suoi effetti svaniscono nel tempo. Pertanto, la pressione del sonno aumenta di nuovo, il che porta a un improvviso esaurimento.

Inoltre, è molto facile abituarsi alla caffeina: una persona che beve 6 tazze di caffè al giorno si abituerà al suo effetto, e la sensazione di veglia che dovrebbe prodursi sarà quindi meno intensa o addirittura non esistente.

Consiglio ? Bevi caffè solo quando ne hai veramente bisogno, non per abitudine, altrimenti il ​​tuo corpo si abituerà alla caffeina e non produrrà più l’effetto stimolante che cerchi.