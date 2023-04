La fine del secondo incontro di matchmaking tra dirigenza delhaize e sindacati nello scontro

Questa seconda seduta di mediazione promossa dal conciliatore sociale non ha colmato le opinioni. “A volte eravamo quasi in loopMiriam Dailami, presidente di Sitka, ha risposto uscendo, spiegando che l’incontro si è svolto aambiente relativamente ristretto“.”Quindi, possiamo scambiare parole franchelei ha aggiunto.Ci sono situazioni gestionali che da tempo ci infastidiscono in termini di intimidazione dei nostri lavoratori e clienti. In questo schema non abbiamo esitato a dirglielo”.Ho continuato.

I sindacati non hanno ricevuto alcuna apertura a un eventuale ritiro dal piano e nemmeno a trattative sulla sorte dei dipendenti dei negozi integrati che Delhaize vuole concedere in franchising.

“Abbiamo a che fare con un gruppo di persone sorde, veramente sordeUn altro rappresentante risponde.Penso che la lotta si intensificherà. Ci vorranno altri turni. Rafforzeremo gli scioperi e rafforzeremo gli scioperi. Organizzeremo e ci impegneremo nella resistenza“, Ha aggiunto.

“Ci sono molti mezzi a disposizione dei lavoratori per danneggiare un datore di lavoro che non li ascolta e li disprezza.ha spiegato Myriam Jagham, Direttore del Settore Commercio CNE.