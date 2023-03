Se il codice pin della tua carta di credito è in questo elenco, è meglio cambiarlo

Il codice segreto della tua carta di credito è la porta aperta al tuo denaro: devi sapere come proteggerlo. In Francia, le frodi sui prelievi di carte rappresenterebbero il 3% di tutte le frodi, per danni stimati in oltre 37 milioni di euro all’anno. I truffatori sono sempre più furbi, e la tecnica del collare marsigliese, ad esempio, ha fatto molti danni.

Gli avvisi sui terminali di pagamento, sugli sportelli automatici e sui contatti bancari non sono sempre sufficienti. Molti utenti modificano il codice segreto inviato loro per impostazione predefinita… per renderlo più semplice. E in pochi clic, l’utente può modificare il proprio codice da un’applicazione bancaria o tramite il proprio account personale su Internet. Un codice troppo semplice è molto pericoloso e dovrebbe essere evitato.

L’elenco delle icone è (molto) facile da ricordare

Mentre molti paesi, come la Svizzera, impongono codici segreti a 6 cifre, questo non è il caso della Francia. Gli istituti bancari richiedono un codice pin a 4 cifre per proteggere le transazioni con carta di credito. In altre parole, il truffatore ha una probabilità su 10.000 di trovare la giusta combinazione.

Sfortunatamente, i francesi spesso tendono a semplificare il più possibile il codice e facilitarne la memorizzazione. Nick Perry, un data scientist di Meta (un gruppo Facebook), ha pubblicato un elenco di simboli facili da indovinare per i ladri e anche i più comunemente usati. Questo è lo stesso principio delle password, alcune delle quali non dovrebbero essere utilizzate dai netizen.

Ecco un elenco di codici segreti da evitare:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

Se il tuo attuale codice bancario è in questo elenco, ti consigliamo vivamente di cambiarlo il prima possibile. Le banche consigliano inoltre di evitare il codice pin associato alla data di nascita. Inoltre, è meglio evitare di riutilizzare questo codice per altri servizi. Il codice PIN di una carta di credito è molto sensibile: un ladro può sfruttarlo per rubare il tuo account, entro il limite di pagamento/prelievo della tua carta di credito.

Nello stesso studio, Nick Berry ha anche compilato un elenco di codici segreti che dovrebbero essere preferiti, perché saranno usati molto poco. Tuttavia, l’elenco seguente, ora che è ufficiale, potrebbe motivare gli hacker a provare questi gruppi per ottenere l’accesso al tuo conto bancario. Il modo migliore per proteggere il codice della tua carta è masterizzarlo nella tua testa, senza alcuna traccia scritta a mano.

7063

6093

6827

7394

0859

8957

9480

6793

8398

0738

7637

6835

9629

8093

8068 In Francia, i pagamenti con carta contactless dovrebbero salire a 80 euro (contro i 50 di oggi) nei prossimi mesi. Ciò dovrebbe consentire ai francesi di ridurre al minimo il rischio che ladri con occhi indiscreti penetrino nelle loro lame. Allo stesso modo, il pagamento mobile (tramite Apple Pay in particolare) è un’alternativa che ti consente di aggirare quel limite di 50 € per pagare acquisti più grandi. L’autenticazione a due fattori tramite smartphone offre un livello di sicurezza più elevato.