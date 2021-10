Perché il nuovo nome di Meta per Facebook viene deriso in Israele?

Molto inchiostro è stato versato sul cambio di nome del gruppo Facebook, avvenuto giovedì. L’azienda di Mark Zuckerberg, ora chiamata “Meta”, intende fare un salto nel futuro e sognare un futuro in cui i “metaversi” faranno parte della nostra vita quotidiana. Come ci si potrebbe aspettare, molti netizen hanno deriso il cambio di nome. Questo è particolarmente vero in Israele.

Una volta annunciato il nuovo nome, #FacebookDead (#FacebookMort) è diventato virale su Twitter. E per una buona ragione: la parola “meta” è vicina alla parola ebraica per “morto”. Quindi l’annuncio ha fatto ridere molte persone. “La comunità ebraica riderà di questo nome per anni‘”, scrive qualcuno.

“Per favore, dai alle persone di lingua ebraica una buona ragione per ridere”., prende in giro un altro surfista sul social network.

Il sarcasmo è ovunque

Oltre agli israeliani, i francofoni si sono divertiti a dirottare il nuovo nome di Facebook. “Meta Petite Laine” e “Meta cagoule”… I netizen si sono dati a loro piacimento.

Alcuni hanno anche notato che su Instagram, un’app affiliata al gruppo, Meta non è stato in grado di recuperare il nome utente meta e ha dovuto tornare a wearemeta. Certamente…