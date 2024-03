Perché il contante ha ancora un futuro brillante?

Secondo Cash Barometer, uno studio condotto da IPSOS su 1.300 persone su richiesta di Batopen, il contante resta un mezzo di pagamento molto popolare nei mercati, nel settore Horeca, in panetteria, macelleria o droghiere. . Se il pagamento con carta rimane il più popolare, il pagamento in contanti segue la carta nella seconda fase della piattaforma. Il 78% degli intervistati ha pagato in contanti almeno una volta nell'ultimo anno. Questa percentuale ha raggiunto addirittura l’86% tra i partecipanti di età pari o superiore a 65 anni.

L'obbligo di accettare il pagamento in contanti previsto dalla legge

Una persona su tre effettua un acquisto in contanti ogni settimana. Questa percentuale è superiore al 40% tra i partecipanti di età pari o superiore a 45 anni. I primi 3 posti in cui pagare in contanti sono Horeca (54%), vendita al dettaglio (panetteria, macelleria, supermercato) (51%) e mercato settimanale (51%). In più della metà dei casi (52%) paghiamo con una banconota da 20 euro. Anche i contanti continuano ad essere un metodo di pagamento ampiamente accettato: solo 1 belga su 5 non ha prima o poi potuto pagare in contanti nonostante lo volesse, a causa della modernizzazione (25%). %) o efficacia (18%).

Per prelevare denaro, Preferiamo il rivenditore del quartiere. Questa vicinanza (68%) è più importante nella scelta di un bancomat rispetto, ad esempio, al marchio della banca (34%) o alla sensazione di sicurezza (15%). Gli intervistati indicano che ritirano contanti più spesso ai bancomat (22%), seguiti da BNP Paribas Fortis (13%), Belvius (12%), KBC (9%) e supermercati (8%)). ING (7%)Batopen dice.

Batopin continua la sua espansione: qui sorgeranno 970 futuri bancomat in Belgio, «sono convinto che non scomparirà»

La maggioranza dei belgi (72%) ha sempre contanti a portata di mano. In poco più della metà dei casi (51%) l'importo oscilla tra 1 e 50 euro. “Anche in questo caso si osserva la stessa tendenza: le persone di età pari o superiore a 55 anni (81%) hanno con sé contanti leggermente più spesso rispetto ai più giovani (62%). Circa l’84% dei partecipanti che avevano contanti avevano anche del resto in tasca. La metà dei belgi tiene dei contanti a casa.