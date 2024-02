Perché i voli operati da Ryanair quest'estate saranno più costosi?

Il ritardo nelle consegne degli aerei Boeing 737 significherà che Ryanair vedrà ridotta la sua capacità di passeggeri.

Le tue vacanze estive potrebbero essere più costose quest'anno se prevedi di volare con alcune compagnie aeree europee.

La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha annunciato che i prezzi saranno più alti durante i mesi estivi a causa del ritardo nell'arrivo dei nuovi aerei Boeing 737.

Michael O'Leary, amministratore delegato di Ryanair, ha affermato che ciò significa che la compagnia aerea avrà una capacità ridotta di accogliere i passeggeri.

Si aspettava anche un aumento generale dei prezzi a causa di problemi con un altro fornitore di aerei.

I prezzi dei voli Ryanair aumenteranno quest'estate

Secondo quanto riferito, Michael O'Leary ha dato l'annuncio durante una conferenza stampa presso la sede di Ryanair a Dublino Prezzi Quest'estate i voli della compagnia aerea low cost irlandese potrebbero aumentare del 10%.

Michael O'Leary ha attribuito l'aumento ad un ritardo nella consegna di 57 aerei B737 MAX. Gli aerei sarebbero dovuti arrivare a marzo, ma secondo la compagnia solo 40-45 di essi dovrebbero essere in servizio entro l'estate.

La battuta d’arresto arriva quando Boeing si trova ad affrontare un crescente controllo a seguito di un incidente all’inizio di quest’anno, quando parte della fusoliera di un 737 MAX 9 è esplosa durante un volo dell’Alaska Airlines.

Il miglioramento del controllo di qualità presso il produttore dell'aereo ha rallentato i tempi di produzione e consegna.

Michael O'Leary spiega che l'orario estivo di Ryanair era basato sulla ricezione di almeno 50 nuovi aerei dalla Boeing.

Se entro la fine di marzo verranno consegnati solo 40 aerei, la compagnia aerea dovrà arrangiarsi Sconti sul programma […] Principalmente sulle linee ad alta frequenza giornaliera”“, sottolinea l'amministratore delegato.

Le rotte più trafficate di Ryanair, nel 2023, sono state Roma-Catania, Roma-Palermo e Roma-Londra.

Invece dei 205 milioni di passeggeri previsti entro la fine di marzo 2025, la compagnia aerea afferma che probabilmente dovrà ridurre questo numero a 200 milioni.

““Basiamo i nostri budget su un aumento dei prezzi del 5-10%, il che mi sembra ragionevole.”avrebbe detto durante l'incontro con i media.

“Potrebbe essere superiore o inferiore, non lo sappiamo davvero.”

Un portavoce della Boeing ha risposto ai commenti di Ryanair: “Avvisiamo i nostri clienti che alcuni programmi di consegna potrebbero cambiare poiché ci prendiamo il tempo necessario per garantire che ogni aereo che consegniamo sia di alta qualità e soddisfi tutti i requisiti normativi e dei clienti”.

“Siamo profondamente dispiaciuti per l'impatto che questa situazione ha avuto sul nostro cliente Ryanair. Stiamo lavorando per affrontare le loro preoccupazioni e agire come parte di un piano globale per migliorare la qualità del 737 e le prestazioni di consegna.”

Si prevede che quest’estate i prezzi dei biglietti aerei in Europa aumenteranno

Anche Michael O'Leary ha previsto che quest'estate i prezzi in Europa saranno più alti.

Problemi con i motori Pratt & Whitney sugli aerei Airbus A320 costringeranno alcune compagnie, tra cui Wizz Air e Lufthansa, a mettere a terra i propri aerei.

“La capacità a corto raggio dell'UE, che opera solo al 90% della capacità pre-Covid, sarà limitata per tutta l'estate. La maggior parte dell'Europa è un mercato di trasporti. Aerei A320 e Airbus.”Michael O'Leary ha spiegato.