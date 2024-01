“Inedita”, “Eccezionale”: una collezione di auto di inestimabile valore scoperte a Bruxelles

Appassionato di auto d'epoca e commerciante lui stesso, Xavier Molenaar rimase sorpreso quando un uomo gli si avvicinò per vendere la sua collezione di auto. Al telefono, il collezionista e presidente di Oldtimerfarm (Fiandre orientali) inizialmente pensava che fosse uno scherzo, poiché la collezione descritta dal suo intervistatore sembrava irreale. Poi andò lì, in un hangar a Bruxelles, e scoprì una vera miniera d'oro per un vecchio appassionato come lui.

“Era San Nicola e Natale allo stesso tempo“, dice Xavier Molenaar alla RTBF. Di fronte a lui, nel fienile, sono conservate 22 auto d'epoca: 14 Ferrari e 8 Porsche, risalenti al periodo dal 1975 al 1997. Sono in condizioni impeccabili, il che aggiunge valore alla collezione. Ma ciò che ha sorpreso Xavier Molenaar sono anche i modelli raccolti da chi lo ha contattato nel tempo e tra i nostri colleghi racconta di aver scoperto in particolare una Ferrari Testarossa blu (rara per il suo colore, la maggior parte degli altri modelli sono rossi) e una Porsche 911 S (che è stata utilizzata in una rapina in Italia, per vostra informazione) e una vettura scintillante: una Ferrari 365 GT BB di colore giallo, prodotta in decine di esemplari in questo colore e il cui prezzo è stimato in ben 650mila euro (nella sua (stato attuale). Le vetture, che sono conservate al primo piano di un magazzino, non sono state esposte a coperture protettive, a causa dell'umidità e le loro condizioni sono prossime a quelle in cui si trovavano all'uscita dalla fabbrica.

“Questo è un gruppo davvero eccezionale. […] I proprietari di auto simili di solito vendono i loro vecchi modelli prima di acquistarne di nuovi. Il fatto che ventidue di essi siano stati scoperti nello stesso luogo non ha precedenti nel nostro Paese“, spiega Xavier Molenaar a VRT, che è stato immerso nel mondo delle auto d’epoca fin dalla sua prima infanzia.

Sebbene la sua azienda abbia scoperto la collezione in questione l'anno scorso, l'ha appena installata nel suo showroom di Alter. I collezionisti possono ora ammirare questi 22 gioielli automobilistici.