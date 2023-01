Joe Biden scatena l’artiglieria pesante per smantellare Google

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha deciso di passare all’offensiva per porre fine alla posizione dominante del gigante nel mercato pubblicitario. Un’azione storica con conseguenze potenzialmente gravi, sia per Google che per il mercato pubblicitario.

Articolo riservato agli abbonati







Responsabile del dipartimento multimediale

Inserito da Philippe Laloux



Inserito il 25/01/2023 alle 18:23 Tempo di lettura: 4 minuti



ioImmaginate, domani, che il governo belga dica a Solvay di staccarsi dalla sua attività di produzione di carbonato di sodio. O che la Francia chieda alla Renault di vendere la sua attività automobilistica. Questo è esattamente lo scopo del lavoro che il Dipartimento di Giustizia americano ha appena avviato nei confronti dell’alfiere dell’economia transatlantica: Google (Alphabet). In bella vista: la presunta posizione dominante del colosso nel mercato pubblicitario. L’impatto di questa azione legale, il cui esito non dovrebbe essere imminente per diversi anni, potrebbe essere enorme: niente di più, niente di meno che lo smantellamento di Google, costringendolo, se necessario, a vendere la sua piattaforma per la gestione degli spazi pubblicitari online ( Gestore annunci Google). Tuttavia, l’80% del reddito delle multinazionali proviene dalla pubblicità.



Questo articolo è riservato agli abbonati