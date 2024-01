Questi tre negozi sono i più costosi del Belgio

Con i prezzi in continuo aumento, è bene conoscere alcuni consigli su come realizzarli risparmio. E se iniziassimo a evitare di fare shopping in… supermercato Il più costoso?

Ecco le catene di supermercati più economiche del Belgio

Per rispondere a questa famosa domanda, Prova gli acquisti Confronta i prezzi a carrello della spesa Il consumatore tipico, che ne contiene tutte le tipologie Marchese. Per fare questo, dodici Segni Tra i supermercati esaminati: Colruyt, Collect&Go, Lidl, Aldi, OK, Spar, Carrefour Hyper, Delhaize, AD Delhaize, Carrefour Market, Albert Heijn, Cora.

I risultati del sondaggio si basavano su 5.350 riferimenti di prodotto unici. Cesti prodotti Viene prodotto aggiungendo diversi tipi di marchi, freschi o meno. Contengono tutti 34 prodotti. Successivamente, nella maggior parte dei supermercati, sono stati creati tre cestini: uno contenente solo prodotti a basso costo o elettrodomestici, uno contenente solo marchi privati ​​e uno contenente solo marchi internazionali.

Quali supermercati sono i più cari?

risultati? Da questa analisi possiamo dire che il supermercato più economico, quando prendiamo un paniere di prodotti di marca mista e prodotti freschi, non è altro che Colruyt. Al secondo posto si è classificato anche Collect&Go, un servizio di shopping online. Inoltre, è possibile risparmiare fino al 62% acquistando marchi economici o elettrodomestici da Aldi e Lidl.

Ma per quanto riguarda i negozi? Più costoso ? Se rimaniamo nello stesso paniere, allora è così Cora et al longherone Chi viene prima. Entrambi i marchi sono seguiti da vicino Mercato Carrefour.

La buona notizia: questi prodotti sono più economici in Belgio che nei paesi vicini

Se ci concentriamo sui prodotti freschi e sulle etichette bianche, Spar resta il più caro, ma è seguito da Carrefour Market e M. Delhaize. Per i prodotti di marca locale e quelli freschi più economici, troviamo le stesse marche: Spar, AD Delhaize e Cora. Infine, per quanto riguarda il paniere dei marchi internazionali e dei prodotti freschi, Carrefour Market è il più caro, seguito da Spar e Kora.

Ora sai quale supermercato scegliere Corsi.