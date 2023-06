Perché i cavalli dormono in piedi invece che sdraiati?

Sicuramente avrai già visto i cavalli dormire stando in piedi nel loro prato o nel loro box nella stalla. I cavalli non sono abituati a sdraiarsi per terra per dormire, ma perché? Riescono anche a sdraiarsi per dormire sonni tranquilli? Quindi sì, i cavalli possono sdraiarsi a terra per dormire sonni tranquilli, ma non è quello che fanno la maggior parte del tempo.

Per i cavalli, dormire in posizione eretta a quattro zampe consente loro di recuperare un po’ di sonno proteggendosi dal pericolo dei predatori. I cavalli che si addormentano in piedi sono sempre pronti a sfuggire a potenziali predatori. Non hanno bisogno di prendersi il tempo per alzarsi e possono scappare più velocemente.

I cavalli dormono in piedi per correre più veloci e sfuggire ai predatori

Quindi i cavalli dormono in piedi per sopravvivere contro i predatori. Come spiega Karen White, specialista in equini presso la Michigan State University, Stare in piedi dà loro letteralmente un vantaggio sui predatori e una migliore possibilità di fuga che se fossero sdraiati ».

Non dimentichiamo inoltre che i cavalli di oggi provengono da una lunga stirpe di predatori della famiglia degli equidi. Con l’evoluzione, i cavalli si sono così adattati per sopravvivere più efficacemente contro i predatori. Anche altri grandi erbivori hanno sviluppato l’abitudine di alzarsi in piedi. Ad esempio, bisonti, zebre, elefanti e giraffe sono in grado di dormire in piedi. Tutti questi animali hanno una cosa in comune: sono grandi. Pertanto, dormire in posizione eretta consente loro di risparmiare tempo ed energia per scappare quando necessario.

Il dispositivo di postura consente ai cavalli di rilasciare la tensione nei muscoli per dormire in posizione eretta

Naturalmente, i cavalli hanno un’anatomia adattata che consente loro di stare su tutti e quattro gli zoccoli mentre dormono. Hanno un cosiddetto apparato di presa. È un insieme di tendini e legamenti che attraversano le zampe anteriori e posteriori. Quando il cavallo rilassa i muscoli delle gambe per il comfort, i legamenti ei tendini dell’apparato di presa agiscono in qualche modo come bande di tensione. Questi stabilizzano le articolazioni della spalla, del ginocchio e della caviglia. Così i cavalli possono stare in piedi per lunghe ore senza dover mantenere i muscoli tesi.

In totale, i cavalli adulti dormono circa 5 ore al giorno. Quindi possono trascorrere la maggior parte del loro tempo di sonno in piedi. Tuttavia, come tutti i mammiferi, i cavalli hanno bisogno del sonno REM, chiamato anche sonno paradossale. Questa fase del sonno si verifica solo quando il cavallo è in posizione sdraiata. ” I cavalli trascorrono la maggior parte del loro tempo dormendo in posizione eretta, ma non raggiungono il sonno REM completo quando sono in posizione eretta afferma Sarah Matlock, istruttrice senior di comportamento equino presso la Colorado State University. Fortunatamente per lui, il cavallo richiede solo un minimo di 25 minuti di sonno REM al giorno.

Il sonno REM è molto importante per i cavalli ogni giorno. I cavalli che non dormono abbastanza profondamente ogni giorno possono soffrire particolarmente di narcolessia. Rischiano di cadere per la stanchezza durante il giorno. I cavalli si sdraiano per dormire quando si sentono al sicuro. ” Se non si sentono al sicuro nel loro ambiente, se non hanno altri cavalli con loro o se sono isolati, è meno probabile che si sentano abbastanza a loro agio da sdraiarsi per dormire Dice Sarah Matlock.

fonte : scienza viva