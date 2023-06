Come gli attivisti trans si sono infiltrati nell’Alto Commissariato per la Salute

indagine HAS sta lavorando a nuove raccomandazioni mediche per la cura dei transgender. Ma la sua squadra dà il posto d’onore alle associazioni di spacciatori.

L’Alta Autorità per la Salute (HAS), un’autorità pubblica indipendente responsabile dell’emissione di raccomandazioni sulla salute pubblica, sta per interrompere l’assistenza alle persone che desiderano sottoporsi a una transizione di genere, sotto la pressione degli attivisti transazionali. HAS intende rispondere all’aumento esponenziale del numero di francesi che desiderano effettuare la transizione, un fenomeno che presenta nuove sfide al mondo medico: tra il 2012 e il 2020, le richieste di riassegnazione chirurgica sono quadruplicate (più di 450 nel 2020, secondo l’assicurazione sanitaria). Il numero totale di ricoveri ospedalieri legati al transgenderismo è triplicato (1.615 nel 2020). La transizione di genere può assumere molte forme: sociale (chiamata first, last, sollecitatedsesso»Diverso nelle interazioni della vita quotidiana), amministrativo (cambio di nome e sesso nello stato civile) o medico (bloccanti della pubertà …