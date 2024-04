Perché è necessario installare la patch più recente per Windows

L'ultimo “Patch Tuesday” di Windows 11 è molto vitale, poiché risolve almeno 150 vulnerabilità, incluse alcune vulnerabilità critiche!

Finalmente è arrivato: Patch Tuesday! Ricordiamo che Windows produce una patch mensile che viene rilasciata il secondo martedì del mese e, come sempre, si consiglia di installarla con franchezza, perché aiuta a evitare difetti gravi, soprattutto questa volta.

Abbiamo quindi a che fare con almeno 150 vulnerabilità (erano solo 60 il mese scorso), tre delle quali sono considerate particolarmente pericolose. 67 di essi consentivano l'esecuzione di codice remoto che, come sapete, è aperto agli hacker!

Inoltre, ci sono due “difetti zero-day”, ovvero difetti per i quali non è stata ancora rilasciata alcuna patch. Questi difetti zero-day sono particolarmente pericolosi, perché agli hacker piace correre contro questi difetti di cui gli sviluppatori non sono a conoscenza. In questo caso, questi sono stati utilizzati da un gruppo di hacker e uno di essi ha effettivamente consentito il furto di identità.

Come puoi vedere, Microsoft è stata particolarmente produttiva con gli aggiornamenti di sicurezza di aprile, quindi, inutile dirlo, ti invitiamo vivamente a installare Patch Tuesday se non l'hai già fatto!

