Shein rinnova il suo appello ai giovani creatori

Con la sua mancanza di trasparenza e il fast fashion in continua evoluzione, l’e-retailer cinese Shein continua il suo programma di sostegno ai giovani stilisti. Project Shein X verrà lanciato nel 2021 e partirà per un tour nel 2023. La compagnia sta cercando talenti creativi che vorrebbero ricevere supporto dal gigante della distribuzione online.

è in

Shein offre designer in erba per guidarli nello sviluppo del prodotto, nella loro fabbricazione, ma anche negli aspetti di marketing, attraverso sessioni didattiche, master class e un sito Web dedicato. L’azienda finanzia la produzione degli abiti di questi giovani stilisti, che poi vengono venduti sulla piattaforma, e poi paga loro delle commissioni sulle vendite. I partecipanti conservano inoltre i diritti sulle loro creazioni.

Nel 2023, l’azienda spera di attrarre 1.000 nuovi talenti. Shein promette: “I nuovi creatori avranno opportunità uniche di collaborare con attori di fama mondiale, partecipare a eventi esclusivi e viaggiare in tutto il mondo per scambiare informazioni”. Questo mese di gennaio, il sito unisce le forze con la Graduate Fashion Foundation per organizzare un concorso, il cui premio sarà la partecipazione a una sfilata di moda che Shein organizzerà a Parigi il prossimo giugno.

In una dichiarazione, la società ha affermato di aver investito 55 milioni di dollari nel progetto Shein X negli ultimi due anni, inclusi 5,37 milioni di dollari in commissioni. di sette creatori al lancio, Saranno circa 3.000 le persone che saranno supportate in tutto il mondo, in rappresentanza di 25.000 prodotti commercializzati.

Nato nel 2008, l’e-tailer è attualmente in trattativa per raccogliere fino a tre miliardi di dollari, secondo il Financial Times, Che sarà stimato in 64 miliardi di dollari (Un terzo in meno rispetto alla valutazione effettuata a metà 2022). Le sue vendite nel 2021 hanno raggiunto circa 100 miliardi di yuan ($ 15,7 miliardi).