Don't Nod Entertainment: DON'T NOD svela un trailer per la sua nuova proprietà intellettuale, Lost Records

Fioritura e rabbia È il primo gioco nell'universo Record mancanticreato dalle menti creative dietro La vita è strana. Lost Records: Bloom & Rage è stato annunciato nel 2023, durante i Game Awards, e uscirà alla fine del 2024 su Computer, Xbox Serie X|Set al PlayStation 5.

Record perduti: Bloom e Rage È un gioco di avventura narrativo ambientato nella città immaginaria di Velvet Cove, durante l'estate del 1995. Swan, Nora, Autumn e Kat, quattro amici del liceo, trascorrono l'estate insieme uscendo, suonando musica, scoprendo e costruendo legami indistruttibili. di amicizia. …finché un evento non sconvolge le loro vite. Dopo 27 anni di silenzio, il destino li riunisce e li mette di fronte al segreto che avevano sepolto nel profondo e che li ha fatti giurare di non rivedersi mai più.

Guarda il nuovo trailer”Estate lo-fi” Qualunque : https://youtu.be/tVgZamG22MQ

Il personaggio giocabile è stato rivelato

Scopri Swann, il personaggio principale del gioco, in questo nuovissimo trailer, che ci immerge nel mondo di Velvet Cove attraverso la videocamera dell'adolescente. In procinto di vivere la sua ultima estate in questa città immaginaria del Michigan, Swan rivela intuizioni sulla sua personalità introversa e sulla passione per catturare i momenti della vita con la sua macchina fotografica. Il video offre una panoramica delle diverse aree da esplorare nel gioco, nonché dei personaggi che i giocatori avranno l'opportunità di incontrare.

Una storia di amicizia e segreti, in due parti

Record perduti: Bloom e Rage Uscirà in due parti, a distanza di un mese l'una dall'altra. Questa pausa consentirà ai giocatori di discutere insieme del gioco, condividere le loro teorie e attendere con impazienza il resto della storia.

Un gruppo di amici

All'inizio dell'estate, Swan incontra una cerchia di amici composta da Nora, Autumn e Cat. Svilupperai stretti legami con ognuno di loro: Nora, lo spirito ribelle, eccentrica e piena di energia; Autumn è un leader del gruppo premuroso e carismatico. Kat è pratica, volitiva e misteriosa. In quella fatidica estate del 1995, quattro personaggi con punti di vista molto diversi si unirono per scoprire i segreti che avrebbero unito e diviso per sempre il loro gruppo.

Riusciranno le ragazze a trovare equilibrio e armonia tra loro, oppure saranno preda di conflitti tanto complessi quanto indimenticabili?

Colonna sonora originale

Record perduti: Bloom e Rage Conterrà una colonna sonora composta da brani originali creati appositamente per il gioco e musica concessa in licenza. Proprio come la canzone di Nora Kelly in cui è presente Annuncio dei Game Awards 2023, quella rivelata in questo nuovo trailer è anche musica originale composta per Lost Records: Bloom & Rage. Questa volta è stato scritto ed eseguito da Ruth Radelet, Adam Miller e Nat Walker.

Record perduti: Bloom e Rage Uscirà alla fine del 2024 Computer, Xbox Serie X|S et al PlayStation 5.

Per restare aggiornato sulle ultime notizie su Bloom & Rage, segui i social media di Lost Records all'indirizzo X, Instagram et al tic toc. Puoi anche visitare il nostro sito web Sito web E segui, non gesticolare Facebook, X et al Instagram.

