Perché Donald Trump è più popolare che mai?

Pensiamoci! Il 16 giugno 2015, il (già controverso) uomo d'affari annunciò la sua candidatura alla Casa Bianca, che sembrava provocatoria e destinata al fallimento. Ciò suscitò il ridicolo fino a quando Donald Trump non vinse la nomination repubblicana – il cui dirigente scelse poi di boicottare la convenzione, in un gesto di sconfessione senza precedenti. Trump è stato eletto, con sorpresa di tutti, e ha esercitato il potere in modo spesso caotico e generalmente improduttivo (il suo record è principalmente di tagli fiscali). Dopo la sua sconfitta quattro anni dopo, mise in pericolo le istituzioni che aveva giurato di proteggere, contestando irrazionalmente i risultati e incoraggiando l'attacco mortale al Campidoglio. Questa tragedia avrebbe dovuto essere sufficiente a offuscare e offuscare la sua reputazione. Invece questo settantenne, che ha subito due tentativi di impeachment ed è ora processato in quattro processi penali (senza precedenti), e che si candida per la terza volta, sembra fiducioso di poter essere nuovamente candidato del suo partito. Abbiamo tutte le possibilità di tornare nello Studio Ovale entro un anno.

Una posizione populista

Come spiegare questo viaggio che sfugge alla comprensione, soprattutto da quando Donald Trump, divenuto la figura di punta dei repubblicani, ha sistematicamente esposto il partito alle delusioni elettorali nel 2018, 2020 e soprattutto nel 2022 (l'ondata presidenziale che i repubblicani si aspettavano)? non si svolgeranno E hanno perso quasi tutti i candidati sostenuti dall'ex presidente? Il successo iniziale del nuovo arrivato politico è dovuto alla sua pretesa di essere la voce di chi non ha voce (senza denti), difendendo milioni di americani che si supponeva fossero stati dimenticati dalle élite di Washington. Una posizione populista priva di molta originalità e di poca sostanza (i discorsi del candidato, pronunciati con un vocabolario goffo e pieni di insulti ampollosi, erano molto poveri e sorprendentemente incoerenti), ma ha funzionato, nonostante la difficoltà di immaginare interessi populisti. I poveri e i piccoli, nel profondo dell’America, sono assistiti da un miliardario di New York la cui condotta professionale è stata spesso discutibile.

Dopo quattro anni di presidenza spesi soprattutto sui campi da golf, che non ha fatto nulla per migliorare le condizioni delle persone più svantaggiate (dov’è la grande riforma del sistema sanitario che avrebbe dovuto sostituire l’Obamacare?), ma ci è riuscita e, secondo molteplici sondaggi e rapporti, hanno contribuito ad arricchire ancora di più il clan Trump, è ovvio che molti elettori repubblicani rimarranno delusi. Chiaramente non è così, il che porta Mitt Romney, come altri osservatori, a concludere che “troppe persone in questo Paese non sono in contatto con la realtà e sono disposte ad accettare qualunque cosa dica loro Donald Trump”. Questa lealtà incrollabile che il candidato dà per scontata fin dalla campagna del 2016. In una manifestazione in Iowa, il 23 gennaio, ha osato fare questa previsione: “Potrei ritrovarmi in mezzo alla Fifth Avenue e sparare a qualcuno. Fallo”. Perdere eventuali elettori. “È incredibile.”

Peso della trama

Incredibile, in realtà, ma vero. Perché ? Il lavoro elettorale di Donald Trump resta una popolazione con poca o nessuna istruzione, senza una laurea e spesso senza nemmeno un diploma di scuola superiore. L'ignoranza è un fattore essenziale di cui bisogna tener conto nella cieca lealtà verso il candidato. Tra gli attivisti intervistati durante i recenti caucus dell'Iowa, uno ha ammesso di non sapere nulla della posizione precisa di Trump sull'aborto (un tema molto importante in questo stato conservatore), mentre un altro ha avuto difficoltà a indovinare la politica agricola del candidato (che è essenziale). .nel Midwest). Un terzo credeva di sapere di essere “il presidente americano più rispettato al mondo” e ha detto di sentirsi orgoglioso e apprezzato. “L’ignoranza è potere”, diceva George Orwell ai tiranni di “1984”. Donald Trump non può che acconsentire.

La polarizzazione dei media (la propensione alle scuse e alla caricatura del campo avversario), la disinformazione favorita dai social network e la sorprendente vivacità delle fake news (equiparate ai “fatti alternativi” dai consiglieri di Donald Trump). Stimolare la tendenza a preferire la menzogna alla verità. Il potere crescente del complotto ha rafforzato questo fenomeno permettendogli di autoalimentarsi. Se il mito delle “elezioni rubate” del 2020 viene attaccato in tribunale, ciò dimostra, per i sostenitori di Donald Trump, non che l’accusa di frode sia infondata, ma che i democratici vogliono nascondere il loro crimine a tutti i costi. Se la giustizia è iniziata adesso, non è perché le indagini siano state lunghe e difficili, ma perché il loro unico scopo è impedire la rielezione del repubblicano. George Orwell disse: “Il passato è stato cancellato, la cancellazione è stata dimenticata e la menzogna è diventata verità”.

Successo tra i giovani

È anche naturale che la duratura popolarità di Donald Trump sia dovuta alla sua personalità. Il suo personaggio pubblico è stato plasmato dalla televisione e dai reality show che lo hanno reso famoso. Con i suoi eccessi e un senso della formula che compensa la sua mancanza di eloquenza (da “Sleepy Joe” a “Pocahontas”, dobbiamo riconoscere che ha un talento nel tratteggiare i suoi avversari), l'uomo intrattiene e diverte, una qualità importante in un momento in cui le notizie sono spesso tristi e drammatiche. Il paragone con Joe Biden considerato noioso (soprattutto perché non è riuscito a vendere bene il suo disco) gioca a suo favore, soprattutto tra i giovani. Un sondaggio condotto il mese scorso dal New York Times in collaborazione con il Siena College ha rivelato che il 49% dei giovani tra i 18 ei 29 anni preferisce ora il Partito repubblicano e il 43% preferisce i democratici. Nel 2020, Biden ha vinto in questa fascia d’età con il 59%, rispetto al 35% di Trump.

Gli psicologi lo sanno: agli esseri umani non piace bruciare ciò che amano, né sentirsi dalla parte dei perdenti. Se riescono a chiarire le debolezze del loro ex presidente, i sostenitori di Donald Trump mantengono la loro fiducia in lui assegnando la responsabilità dei suoi errori ad altri: alla “sinistra radicale”, ai RINO (“Republicans in Name Only”) Ai traditori, agli apostati e agli altri nemici dell'America, chiunque essi siano. Anche la loro divinità si guardò bene dal aprire gli occhi – e dobbiamo applaudire la lungimiranza di coloro che lo persuasero a farlo. Rifiutandosi di partecipare ai cinque dibattiti organizzati prima delle primarie, Trump ha raggiunto un triplice obiettivo redditizio: mettersi, come impero, al di sopra della mischia; Ha permesso ai suoi rivali di dilaniarsi mortalmente; Ed evitare di dover difendere posizioni (quasi sempre divise) e presentare un programma (che non esiste, salvo il desiderio di vendetta alimentato dall'ex presidente contro il mondo politico, la stampa e la magistratura). D’altro canto, il candidato ha potuto continuare a operare con slogan e insulti, invocando soluzioni facili a problemi complessi, che avevano anche il vantaggio di lusingare l’indolenza degli elettori. Di fronte a un’epidemia è sempre meglio non imporre quarantena o vaccinazione.

Per quanto riguarda il prezzo dei servizi forniti

Va però sottolineato che il successo di Donald Trump non deriva esclusivamente dall’ambiguità che mantiene riguardo alle sue convinzioni. In effetti, è riuscito a ottenere un sostegno tanto forte quanto improbabile, e talvolta decisivo. Quella destra cristiana, per esempio. Lui, divorziato, si sposò tre volte, ebbe una vita sentimentale tumultuosa, fu accusato di pagare attrici pornografiche e divenne un bastione della moralità protestante. I leader spirituali certamente non si fanno illusioni sul carattere. Alcuni hanno addirittura espresso il loro disaccordo. Nell’agosto 2020, Jerusha Duford ha chiesto che Trump non fosse rieletto, ritenendo che il sostegno di cui gode nelle chiese sia un “insulto a suo nonno”, Billy Graham, pilastro storico del movimento evangelico negli Stati Uniti. Ma la destra cristiana sa cosa deve all’ex presidente: la nomina di tre giudici conservatori alla Corte Suprema e la successiva abrogazione della sentenza Roe v. Wade, che aveva legalizzato l’aborto in tutto il Paese. Lo aspettava da cinquant'anni. Quindi Trump ne vale la pena. E rielezione.

Se inizialmente i repubblicani non hanno riconosciuto Donald Trump come uno di loro, e se non ha davvero lasciato l’immagine di un maniaco del lavoro quando era alla Casa Bianca, è stato comunque visto come una persona affidabile, capace di raggiungere i risultati attesi dai repubblicani. . Gruppi di lobby potenti come l’RNA, la lobby delle armi. Inoltre, la sua mancanza di controllo sugli incartamenti, la sua intelligenza limitata (molti alti funzionari della sua amministrazione lo hanno definito un idiota…) e la sua vanità infantile, che lo rende vulnerabile alle lusinghe, fanno di lui, inoltre, un “influente, perfino “persona. malleabile. A differenza di Ron DeSantis, il governatore della Florida che entrò in guerra con la Disney, è improbabile che Trump sconvolgerà il mondo degli affari per questioni ideologiche – un buon punto per i repubblicani.

Purificato da ogni opposizione

Infine, l’ex presidente ha il vantaggio di sconfiggere ogni opposizione. Lui, che avrebbe dovuto essere emarginato, è riuscito, invece, a emarginare i suoi concorrenti, al punto da superare le primarie con un vantaggio del 30% sulla concorrenza, ridotta a due sfortunati e ignoranti contendenti, Ron DeSantis e Nikki Haley. . Ancora più sorprendente della popolarità di Donald Trump è l’incapacità dei leader del Partito repubblicano di sbarazzarsi di lui. L’occasione è stata loro offerta su un piatto d’argento con l’attacco al Campidoglio, ma hanno inspiegabilmente preferito non votare per l’impeachment – ​​anche il leader della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell, che viene regolarmente umiliato da Donald Trump, è rimasto in silenzio. . Pochi hanno osato denunciare la minaccia alla democrazia americana. Coloro che lo hanno fatto, come Liz Cheney, figlia del vicepresidente George W. Bush, sono stati privati ​​di tutti i loro poteri. Coloro che, al contrario, hanno offerto lealtà, fino al punto di avallare la sfacciata menzogna elettorale rubata, sono stati promossi, da Mike Johnson a Elise Stefanik, rispettivamente “presidente” della Camera e presidente della sua conferenza repubblicana.

Dal Campidoglio, Donald Trump avrebbe dovuto essere portato a Tarpian Rock. I leader del Partito repubblicano hanno preferito lasciargli tornare sulla vetta dell'Olimpo, magari sperando di condividere le gioie che avrebbero accompagnato la sua possibile elezione il 5 novembre. Così facendo, hanno contribuito a ingannare decine di milioni di americani che, nonostante l’evidenza, continuano a vederlo come un campione della causa repubblicana e della grandezza nazionale.