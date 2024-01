Un’ondata di freddo più mortale che mai

Almeno cinquanta persone sono morte negli Stati Uniti a causa del rigido clima invernale. Temperature gelide, nevicate e ghiaccio rendono il traffico difficile, se non impossibile.

I canali televisivi americani trasmettono molte operazioni di salvataggio di animali. Nel lago Michigan, i venti gelidi e l'umidità formano naturalmente splendide sculture di ghiaccio. Nelle pianure dello Stato di New York continua a imperversare una tempesta di neve. Intanto da più di una settimana si è accumulato uno spesso strato di neve. L’ondata di freddo che ha colpito il Midwest è ancora in corso, causando cinquanta morti in tutto il Paese. Nel Midwest, e in quasi tutta la parte orientale del Paese, sabato le temperature rimarranno negative, anche in Texas.

Reddito interessato

“Se lavori in un campo che richiede di essere all'aperto, come l'edilizia, l'estrazione mineraria o l'agricoltura, sarà più difficile. Quindi questo ha un impatto sul reddito familiare e sulla produttività.”“, spiega Tammy Carlton, economista ambientale. Ovunque, il freddo e la neve rendono difficili gli spostamenti e le scuole sono costrette a chiudere. I servizi meteorologici prevedono un'ondata moderata la prossima settimana.