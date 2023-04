Perché dipendenti e sindacati Delhaize rischiano di perdere la guerra

Un mese dopo lo sciopero contro il franchising di supermercati integrati da 128 negozi, la direzione e i sindacati di Lion tengono duro. Tuttavia, a lungo termine, l’esito della lotta è difficilmente in dubbio, secondo tre esperti del settore della vendita al dettaglio.

HIn questa vigilia di Pasqua, sul fronte del conflitto sociale Delhaize, che ha appena superato il traguardo simbolico del mese, i due rivali restano trincerati nelle loro opposte posizioni. Quindi continuano a salire. E così, venerdì, la direzione di The Lion ha annunciato che “farà tutto il possibile per garantire che la maggior parte dei negozi” sia aperta il sabato, che è uno dei più importanti dell’anno, commercialmente parlando. Dixit Roel Deculver, portavoce del leone che giustifica “questi sforzi”, che vanno dal “dialogo” all'”utilizzo di ufficiali giudiziari”, “servizio clienti” ma anche “consentire ai dipendenti che vogliono lavorare”. Secondo il direttore della comunicazione, i dipendenti in questa situazione sono “molto” contrari a quanto vorrebbero far credere i sindacati.



