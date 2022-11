Fai attenzione a questa truffa se fai acquisti in Francia

Inserito: 19 novembre 2022 alle 14:28 Tempo di lettura: 3 minuti Condivisione: Borsa regalo speciale, bici… Attenzione alla nuova truffa che circola. Una pagina Facebook chiamata “Auchan fan” sta attualmente promuovendo regali per i suoi abbonati che commentano la sua pagina, Voce del Nord. “Per festeggiare i 14 anni di Auchan, inviamo uno speciale pacco regalo a tutti coloro che scriveranno ‘HAPPY BIRTHDAY’ sulla nostra pagina BUONA FORTUNA!!”, sottolinea ad esempio in un post di inizio novembre.

Migliaia di persone hanno commentato la pagina, facendo penzolare la loro ricompensa. Auchan Fans, che utilizza la brand identity del marchio dell’ipermercato creato nel Nord, ha risposto nel commento: “Ciao [nom de la personne qui a commenté la publication] ! Solo un altro passo. Fare clic sul pulsante Registrati nella parte superiore della nostra pagina per convalidare la registrazione. buona fortuna. Il post è stato commentato oltre 40.000 volte, condiviso oltre 2.600 volte e “apprezzato” oltre 5.400 volte.

La prima informazione permette di intuire che si tratta di una truffa: il presunto anniversario di Auchan. Il marchio non può festeggiare il suo quattordicesimo compleanno, come indica la pubblicazione, essendo stato fondato da Gerard Molise nel 1961: compie quindi 61 anni. Inoltre, le informazioni sulla pagina (nella sezione “Trasparenza pagina”) mostrano che è stata creata l’8 novembre, appositamente per il suo primo post.

Stessa cosa, in un post del 18 novembre: il concetto è lo stesso, ma questa volta con la promessa di altri guadagni. “Per celebrare questo Natale, invieremo biciclette a tutti coloro che condividono e commentano ‘Buon Natale’ prima del 21 novembre”, ha scritto la pagina falsa, “fan di Auchan”. READ Perché BNP Paribas Fortis sta limitando i propri conti di risparmio? Phishing temporaneo È chiaramente una truffa: il pulsante di registrazione che chiede ai “fan di Auchan” di fare clic reindirizza alla pagina “sites.google.com” di dubbia qualità. Lì, “Auchan Fans” chiede ai suoi iscritti di “far rispettare le regole di questo concorso”, ovvero: condividere il post e presentare i propri amici alla loro pagina Facebook, in modo da diffondere l’inganno in lungo e in largo. Una volta che questo passaggio è stato convalidato, puoi “richiedere la tua ricompensa” facendo clic su un altro link, che ti porterà su un altro sito… estraneo al (discutibile) mondo dei “fan di Auchan”: ancora una volta un oggetto sospetto. C’è un altro indizio che permette di rendersi conto che si tratta di una truffa: ti viene chiesto di “Vincere un Pacchetto Halloween”, di inserire i tuoi dati di contatto (cognome, nome, indirizzo, cellulare, CAP, email…) , mentre il set base ( sbagliato) “sacchetto regalo” o “bicicletta”. Infatti, non ti vengono chiesti i dati della tua carta di credito, ma fornendo il tuo numero di telefono o indirizzo email a un sito di cui non sai nulla, ti esponi a tentativi di phishing, e alla possibilità che i tuoi dati vengano hackerati in banche in pochi giorni, settimane o mesi.