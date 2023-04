Baleària aumenta del 30% il traffico con il Marocco, nuovo stabilimento in Europa

Il porto di Motril in Andalusia si sta affermando come una solida alternativa alla rotta tra Algeciras e Tangeri, grazie alla movimentazione più veloce del porto e alla minore distanza di collegamento con il nord della Spagna e il resto dell’Europa. Questa nuova connessione consente a Balearia di espandere la propria offerta di trasporto merci nello Stretto di Gibilterra e nel Mare di Alboran, secondo i rapporti Economiadigitale.es.

Per i funzionari aziendali, il Marocco è diventato una nuova fabbrica in Europa, in particolare nei settori tessile, automobilistico e della verdura fresca. Una potente zona industriale è stata implementata vicino al porto di Tangeri, dove Inditex si distingue particolarmente. Nel 2022, il 49% delle fabbriche di abbigliamento del gruppo sarà localizzato in paesi come Spagna, Portogallo, Marocco e Turchia. Anche l’auto è in crescita in questa regione, con grandi progetti di Stellantis e Renault e fornitori come Lear.

Baleària rafforza così i propri servizi passeggeri e merci con il Nord Africa, regione in piena crescita economica, adattandosi alle esigenze dei propri clienti garantendo elevata affidabilità e competitività con orari e frequenze.