Perché alcune persone non prendono il coronavirus, anche se vivono con una persona infetta

Un nuovo studio pubblicato lunedì sulla rivista scientifica “Nature” tenta di spiegare perché alcune persone non contraggono il virus Corona quando sono circondate da persone infette.

Notizie fotografiche.













dall’editore

Inserito il 16/01/2022 alle 16:59 Tempo di lettura: 1 minuto



CAlcune persone, che vivono con una persona infetta o un’altra, non contraggono il coronavirus. Un nuovo studio pubblicato lunedì sulla rivista Nature tenta di spiegare questo fatto, così come il rapporto di Het Laatste Nieuws.







Lo studio ha seguito una serie di famiglie a Londra dove qualcuno è risultato positivo al Covid, con un test PCR. “Abbiamo quindi monitorato altri membri della famiglia e se fossero stati infettati o meno”, ha detto a Sky News Ajit Lalvani, specialista in malattie infettive dell’Imperial College di Londra. Le persone che non si sono ammalate avevano già un gran numero di cellule immunitarie, molto probabilmente perché avevano già avuto un altro coronavirus, come un raffreddore. Pertanto, questa scoperta suggerisce che le cellule che sviluppiamo grazie ad altri virus permettono di proteggersi dall’infezione con il virus Covid.