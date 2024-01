Salto dal lucernario del Boeing 737 MAX: “incidente industriale” causato dal desiderio di “guadagnare più soldi per gli azionisti”, critica l'esperto

Possiamo dire che Boeing, in qualche modo, ascolta più il dipartimento finanziario che i suoi ingegneri?

“decisamente. Come ho detto, facendo qualcosa di nuovo con qualcosa di vecchio per ridurre i costi di produzione, ma anche riducendo significativamente gli investimenti in ricerca e sviluppo, consentendo agli azionisti di essere pagati meglio. Sapevi che dal 2020 Boeing ha restituito più di 50 miliardi di dollari ai suoi azionisti, pagando loro dividendi e riacquistando azioni proprie? [ndlr : comme il y a moins d’actions en circulation, en théorie, la valeur de chaque action augmente mécaniquement]. Nonostante tutti i problemi che Boeing sta riscontrando con i suoi vari aerei! Poiché non si tratta solo del 737 Max, anche il Boeing 777 ha grossi problemi di sviluppo, e lo stesso vale per il 787, che ha grossi problemi di qualità con il 787. Ad esempio, abbiamo scoperto dei cacciaviti (!) nei serbatoi del 787. Un'area sensibile come gli aerei civili, e questo è inaccettabile. Immaginate un piccolo cacciavite che viene risucchiato in un reattore: il reattore non c'è più e stiamo mettendo a rischio la sopravvivenza dell'intero aereo, e quindi quella dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo.“.

Come spieghi questa deriva?

“Penso che sia a causa del cambiamento culturale negli Stati Uniti, dove siamo passati da quello che descriverei come un capitalismo relativamente pacifico a un capitalismo quasi brutale. Insomma, scusate la volgarità dell'espressione: prima i soldi, poi viene il resto. Oppure non tracciare, se pensiamo alla sicurezza…”