La “grande tempesta” invernale colpisce gli Stati Uniti orientali: milioni di americani cercano riparo

Milioni di americani si sono rifugiati domenica a causa di una “grande tempesta invernale”, secondo i servizi meteorologici, che ha colpito gli Stati Uniti orientali con la sua quota di neve e ghiaccio, interrompendo l’elettricità per almeno 235.000 persone. In serata è prevista la parte più pesante del temporale. Il National Weather Service (NWS) ha avvertito che “una forte tempesta invernale colpirà gli Stati Uniti orientali tra domenica e lunedì”, rilevando che fino a 30 cm di neve potrebbero coprire un’area che si estende dal Tennessee e dalla Georgia, nel sud-est, nel Vermont e nello stato New York nel nord-est è accompagnato da forti venti e pioggia gelata.

Il NWS ha avvertito che i venti potrebbero raggiungere la forza degli uragani sulla costa atlantica.

Il trasferimento è già gravemente disabilitato. Migliaia di voli sono stati cancellati e parte dell’autostrada I95 della Carolina del Nord è stata chiusa.

Gli automobilisti sono stati avvertiti di “condizioni stradali pericolose” e di traffico intenso dall’Arkansas (sud) al Maine (nordest).

Circa 2.900 voli nazionali o internazionali sono stati cancellati a metà pomeriggio di domenica, secondo il sito web FlightAware, e circa 2.400 voli sono stati ritardati.

Secondo PowerOutage.us, circa 235.000 persone nel sud-est non hanno elettricità, di cui oltre 150mila nelle Carolina.

I media statunitensi hanno riferito che la situazione di allerta invernale colpisce più di 80 milioni di persone.

L’NWS stima che la tempesta dovrebbe raggiungere il Canada orientale martedì.