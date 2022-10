‘Contributo energetico’ di 4 euro sul conto di un ristorante a Nivelles: ‘È legale?’ Fredéric chiede

Per contrastare i costi energetici, alcuni ristoratori hanno deciso di trasferire questo aumento ai propri clienti. I testimoni ci hanno informato tramite il pulsante arancione che ci ha avvisato. Questa pratica è legale, ma deve essere chiaramente stipulata al momento dell’ingresso, come nelle istituzioni Michel a Bruxelles.

Federico ha recentemente contattato la redazione di RTL info per informarci di una nota sorprendente: la presenza di “integratore energetico“Sul conto del ristorante dove suo padre ha mangiato il giorno prima, a Nivelles (Brabante Vallone). Sotto i piatti (18€), i dolci (6€), le bevande (4€) e il caffè (3€), possiamo leggere “Contributo energia” di 4 euro. “È legale?”si chiede. “E se sì, aggiungeremo presto al conto la gestione del lavoro e dei rifiuti?”

Abbiamo condotto le indagini e il percorso torna a Bruxelles, a Michel de Blass, amministratore delegato della catena di ristoranti di cui apparteneva il padre di Frederic. Nei giorni scorsi, in questi ristoranti, sulle tavole è apparso un piccolo avviso:

I clienti sono avvisati: dovranno pagare 1 euro in più a persona. 1 euro dal Contributo Energia. Tale importo rappresenta l’aumento del costo dell’energia necessaria per realizzare un piatto.

Nei suoi 14 ristoranti, l’imprenditore che abbiamo intervistato ha detto di aver già realizzato tutti i risparmi possibili: luci a basso consumo, pannelli solari… ma alcune spese sono ancora incomprimibili. “I piani cottura a induzione sono circa 3.500 watt. Poi ci sono i frigoriferi e una cella frigorifera che ha bisogno di acqua calda… tutta quella roba è energia.‘”, spiega Michel de Blas, amministratore delegato della catena di ristoranti.

Era semplice: mi dicevo solo un euro a cliente

Invece di addebitare i costi per i suoi pasti, Scegli il ripristino della trasparenza. “Mi sono reso conto che in generale abbiamo circa 100.000 euro di fatturazione in eccesso per tutti i nostri ristoranti. E abbiamo circa 100.000 clienti al mese in tutti i ristoranti. Era semplice: mi dicevo solo un euro a cliente‘, si fida Michel de Blas.

regole di rispetto

Il supplemento mantiene a galla il ristorante e rimane legale, purché sia ​​chiaramente annunciato al consumatore prima dell’inizio del pasto. “Il prezzo è completamente gratuito tra il cliente e il ristorante. Puoi fare una bistecca per 20 euro al giorno e 21 euro perché la corrente sta finendo o perché hai il COVID-19. Se il consumatore è d’accordo e si presenta per iscritto in modo perfettamente chiaro, è perfetto, non c’è nulla di cui lamentarsi“, osserva l’avvocato Laurent Muselmans. Per lui, questa è anche una risorsa aziendale.Se la corrente si interrompe nuovamente o se il covid è lontano da noi e il ristorante riporta la bistecca a 20€, potremmo dirci ‘questo ristoratore è onesto e cordiale, mangerò la mia bistecca a casa sua’“.

Ben ricevuto

Al ristorante di Michel, anche questo approccio è stato ben accolto dai clienti. “Paghi 1 euro, si perché no, se ti è permesso continuare“La signora ammette.”Gli stupidi ci guidano, quindi dobbiamo ancora mettere qualcosa dalla nostra parte per mantenere la casareazione dell’uomo.

Qui, l’azione deve essere temporanea. Se la situazione energetica migliora, il ristorante ridurrà il suo supplemento fino a quando non sarà completamente eliminato, spera.