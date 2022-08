Per la pista, ma non per la concorrenza

Celebrando i 55 anni di AMG, la GT3 Edition 55 è progettata esclusivamente per l’uso in pista. Il suo prezzo ti darà un’idea del valore di una vera macchina da corsa!

Questa versione 55 è direttamente dalle corse GT3 (sai, quelle che hanno vinto la 24 Ore di Spa del 2022). Ma, sorprendentemente, il V8 da 6,3 litri ha 100 cavalli in più rispetto alla concorrenza: 659 cavalli. Questo è il motivo per cui non sono ammessi alla competizione (a meno che il cliente non richieda un adattamento).

Esternamente non passano inosservati lo spoiler e il diffusore anteriore in fibra di carbonio, così come il grigio alpino con accenti rossi.

All’interno, l’abitacolo è stato ripreso dalla competizione GT3 con alcuni riferimenti al 55° anniversario del marchio (una targa commemorativa e un’animazione di avvio sullo schermo HD).

GT3 Edition 55 è disponibile in soli 5 esemplari, al prezzo di 625.000 euro tasse escluse. Come capisci, è soprattutto un oggetto da collezione. “Great Lord”, Mercedes-AMG offre all’auto un cofano personalizzato e IWC Schaffhausen Pilot’s Watch Chronograph Edition AMG in titanio grado 5 con il numero di carrozzeria inciso sul fondo.