Riqui Puig interrompe il Barcellona dopo la partenza forzata: ‘Non l’ho mai visto prima’

In un’intervista a Fox Sports, il 23enne catalano non ha nascosto le parole del suo ex club, l’FC Barcelona. È considerato uno dei giovani più promettenti dell’allenatore del Barcellona, ​​dopo alcuni anni Riqui Puig non è riuscito a sedurre i suoi allenatori e ha avuto abbastanza tempo per giocare.

Durante questa finestra di trasferimento, Xavi ha subito chiarito che Ricky Puig non avrebbe mai avuto il suo posto e la sua opportunità nella forza lavoro. Se il suo comportamento è stato a volte criticato, il giovane spagnolo non si aspetterebbe di essere trattato in questo modo.

“E’ stato un mese molto difficile. Non l’avevo mai visto prima, lasciare i giocatori al Barcellona e non portarli in tournée. Posso capire la situazione del club, che volevano fare pressione sui giocatori. Lasciare il giocatori, ma le cose potrebbero essere così. È stato fatto diversamente. È stato difficile rimanere a Barcellona e allenarsi con quattro suoi compagni di squadra”.Ha spiegato la tirocinante La Masia.

Il centrocampista si è detto che dopo tanto tempo al servizio del club, almeno sarebbe uscito dalla porta di casa. “delusione? Assolutamente sì, soprattutto dopo aver trascorso 7 anni al club. Anche l’allenatore è lì da molto tempo. Essere a Barcellona mentre i miei compagni di squadra erano qui a Los Angeles fa molto male. È una situazione complicata. A volte devi prendere decisioni, prendere quella decisione. Non lo condivido, ma è così,” È finito su Fox Sports.