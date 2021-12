Per il suo discorso di Natale, la regina d’Inghilterra rende omaggio al marito Filippo

“Sebbene sia un momento di felicità e gioia per molte persone, il Natale può essere difficile per coloro che hanno perso i propri cari. Quest’anno capisco soprattutto perchéÈ quanto ha annunciato sabato la regina d’Inghilterra Elisabetta II durante il suo tradizionale discorso di Natale, ma a parte la questione del Covid-19, il monarca britannico alludeva in particolare al Suo marito, il principe Filippo, duca di Edimburgo, è morto lo scorso aprile.

Indossando un abito rosso, Elizabeth aveva messo insieme diversi indizi per ricordare a suo marito: una foto della coppia reale che si guardava sorridendo al loro matrimonio di diamanti nel 2007, la spilla di zaffiri che indossava in luna di miele… per non parlare di diversi foto d’archivio del Duca che ha volato durante il suo discorso.

La regina ha elogiatoIl suo senso del dovere, la sua curiosità intellettuale e la sua capacità di divertirsi in ogni situazione“.”Il bagliore terrificante (dei suoi occhi) era finalmente luminoso come lo era quando ho posato gli occhi su di lui per la prima volta.“, dice. Il re di 95 anni afferma di essere.riposati un po’” A partire dal Tanti complimenti ricevuti dalla morte del duca.

“Anche se mi manca e alla mia famiglia manca, so che vorrebbe che ci godessimo il Natale‘ aggiunge la Regina, insistendo suallegro“dalla festa”Nonostante le risate familiari, ci manca.. “JSono sicuro che qualcuno da qualche parte farà notare che il Natale è una festa per bambiniElisabetta II ha aggiunto. Questo è vero, ma solo a metà. È più corretto dire che il Natale può parlare al bambino che è in ognuno di noi. Gli adulti a volte non riescono a vedere la gioia nelle cose semplici, mentre i bambini lo fanno.“

Natale senza sandrigam

Ed è il primo Natale senza Filippo, che ho chiamato”musica rock‘, l’ho sopraffatta L’emergenza meteorica di casi di Covid-19 nel Regno Unito. Dopo aver scartato il tradizionale pranzo pre-festivo per circa 50 membri della sua famiglia, ha rinunciato a celebrare il Natale a Sandringham, nell’Inghilterra orientale, e vive nel Castello di Windsor vicino a Londra, ora la sua residenza principale.

Suo figlio maggiore Charles e la moglie Camilla stanno trascorrendo il Natale al suo fianco, ma non sua figlia Anne, che si è autoisolata da quando suo marito è risultato positivo al coronavirus. Il principe William, il figlio maggiore di Carlo, sua moglie Kate e i loro tre figli trascorrono il Natale nell’est dell’Inghilterra.

Carlo e Camilla sono andati a messa a Windsor sabato mattina prima di unirsi alla Regina, la cui assenza è stata descritta dai media britannici come precauzione.

protezione dell’ambiente

“Anche se a causa del Covid non possiamo festeggiare (il Natale) come vorremmo, possiamo comunque godere di tante felici tradizioni.“Come cantare canti natalizi o decorare un albero”, ha suggerito Elisabetta II nel suo discorso.

La regina ha citato la trasmissione di tradizioni e valori e la protezione dell’ambiente. e lo accolgo con favore”Lavoro pionieristico“Filippo Kahn”RifDi Charles e William, che ha preso parte alla conferenza sul clima COP26 in Scozia quando lei stessa ha dovuto annullare la sua venuta.

La regina ha parlato dei principali eventi del 2022, inclusi i Giochi del Commonwealth della prossima estate, e in particolare delle celebrazioni del suo giubileo di platino, in occasione del 70° anniversario della sua ascesa al trono il 6 febbraio 1952.