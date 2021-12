Viva for Life: Clara Luciani presenta un grande spettacolo per gli animatori

I festeggiamenti di Viva For Life sono iniziati venerdì sera alla Grand Place di Tournai. In questa nona edizione, nel famoso cubo di vetro è stato creato un nuovo trio di animatori: Sara de Paduwa, Ophelie Fontana e Marco Leulier. Al fine di raccogliere più fondi possibili per combattere la povertà infantile.

Quest’anno Clara Luciani è stata responsabile di rinchiuderli in questo posto dove sarebbero rimasti sei giorni e sei notti senza mangiare cibi solidi e esibirsi in 144 ore di intrattenimento radiofonico. Prima di aprire la porta, l’interprete de La granata ha voluto dire qualche parola al terzetto che si accingeva a raccogliere la sfida. “Lo trovo molto coraggioso, lei ha iniziato. Se un giorno ti stanchi di mangiare cibi liquidi e ti senti un po’ debole, chiamami. Avrò una canzoncina al telefono, ti tirerò su il morale perché ti trovo così coraggioso.“La promessa che è caduta nel vuoto.” giorno e notte?

È il momento del conto alla rovescia, gli animatori entrano nel cubo e salutano il pubblico. Cinque, quattro, tre, due, uno: andiamo! Ophelie Fontana apre le danze prendendo l’antenna e chiedendo, nel frattempo, le impressioni di Marco Lhuillier, la nuova recluta della squadra. “Sono pazzo, così felice di essere con te e così entusiasta di rilasciare queste 144 oreDice l’ex conduttore di NRJ e attuale voce di Taebaek Morning Show.

Il 23 dicembre, ultimo giorno dell’operazione, Angèle si occuperà della consegna dell’animazione. Traduttore Bruxelles, ti amo Prenderà anche il palco di Viva for Life per finire questa fantastica avventura.