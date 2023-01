“Paziente di Zaqqawi”: Nuova testimonianza incriminante contro Noël Le Grat

L’ex capo è influenzato da diverse situazioni e viene attaccato da tutte le parti. Dopo la prima testimonianza di Sonya Svezia sulle azioni dell’81enne, ex collaboratore che ha scelto di parlare. Per fare ciò, ha catturato Presse-Océan. Tuttavia, ha scelto di non rivelare la sua identità.

Ora residente nella Loire-Atlantique, ha condiviso i suoi ricordi di quando lavorava presso il quartier generale di Breton a Guingamp. “Quante volte mi ha detto: ‘Devi essere sexy. Non c’è niente di male nel farti un favore… Pensa solo sotto la cintura.'”lei spiegò.

Secondo lei, il comportamento inappropriato di Noel Le Graet era noto a tutti. “L’alcol glielo ha proibito. Abbiamo detto tra noi che è un pescatore, che è malato di schizofrenia.”Lei continua. “Ha perso il senso della dignità. Quando gli ho resistito, mi ha fatto passare l’inferno e ha cercato il piccolo mostro.”

Ammette anche che Breton non l’ha mai toccata. Ha detto di nuovo: “Lo sanno tutti”. Ma questa omrta è durata troppo a lungo perché Noël Le Grat la considerava intoccabile. “Lo abbiamo visto scuotere il mestolo per il Presidente della Repubblica. Non l’avrei mai incontrato. Tanto più che a quel tempo la parola non era libera.

Ricordiamo che la Procura di Parigi ha aperto un’inchiesta contro Noel Le Graet con l’accusa di molestie morali e sessuali, mentre gli esiti della revisione ministeriale saranno diffusi il 30 gennaio, cioè lunedì mattina. La relazione finale sarà pubblicata a metà febbraio.

L’ex presidente, fermo dall’11 gennaio, è stato contattato dal quotidiano L’Equipe, che non ha voluto rispondere alle accuse. – Non parlerà finché non avrà letto il rapporto di ispezione.spiegò il suo avvocato.

Oltre a tutte queste tasse, offuscato la reputazione di Zidane Ciò ha scatenato un’ondata di reazioni negative, comprese quelle di Kylian Mbappe.