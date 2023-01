“A quanto pare questa regola non è chiara… o almeno non per tutti” (Video)

Queste sono immagini che non ci piace vedere sulle nostre strade. Questo è stato girato nel nord del paese, appena oltre un incrocio. Quando ci si avvicina a uno stretto, passando da due corsie a una corsia, un veicolo dotato di dashcam dovrà frenare completamente per evitare un incidente.

perché ? Perché il guidatore alla sua destra non gli permetterà di indietreggiare rispettando la regola della cerniera come mostrato nelle immagini sottostanti. “A quanto pare, la regola della chiusura lampo non è chiara… o almeno non a tutti”, è stato sorpreso l’autista dietro la Dashcam, su Facebook.