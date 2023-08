Supercoppa UEFA: il Manchester City batte il Siviglia ai rigori e vince il titolo

Il Manchester City ha vinto la Supercoppa Europea contro il Siviglia, disputata mercoledì al Pireo, in Grecia. Dopo che entrambe le squadre non sono riuscite a decidere in 90 minuti (1-1), gli Skyblues hanno prevalso ai rigori (5-4) vincendo il titolo per la prima volta nella loro storia.

Il Manchester City è partito senza l’acceleratore Kevin De Bruyne, dopo che il suo allenatore ha annunciato martedì che il Red Devil sarebbe rimasto fuori per diversi mesi dopo l’infortunio subito contro il Burnley venerdì. Pertanto, Pep Guardiola ha scelto di affidarsi in particolare a Cole Palmer, oltre che al nuovo arrivato Mateo Kovacic a centrocampo. Un’altra recluta, Jusko Guardiol, ha sopperito all’assenza di Ruben Dias come difensore centrale.

I portieri, Ederson per il City e Bono per il Siviglia, si sono distinti per tutta la partita bloccando i tentativi degli attaccanti avversari. Il primo è stato particolarmente decisivo in più occasioni contro En-Nesyri, ma non ha potuto fare nulla quando il marocchino ha crossato di Acuna per spingere in rete (0-1, 25).

Grealish a sinistra e Palmer a destra erano i flanker degli Skyblues, mentre Haaland sembrava irraggiungibile al centro. E la riscossa è arrivata da Palmer, quando il 21enne inglese ha battuto di testa Bono su servizio di Rodri (1-1, 63°).

Negli ultimi venti minuti il ​​City è stato in vantaggio sugli avversari, anche se il Siviglia ha saputo rendersi pericoloso in contropiede e con i cross. Tuttavia, entrambe le squadre non sono riuscite a prendere una decisione e si sono dirette ai calci di rigore. Nove tiri dopo, Godelli manda di testa sopra la traversa regalando la vittoria agli inglesi.