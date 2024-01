Partita Barcellona-Osasuna: canale TV e formazione ufficiale

La semifinale della Supercoppa spagnola riunirà giovedì Barcellona e Osasuna in Arabia Saudita. Canale TV, possibili formazioni… Ecco le informazioni che devi sapere sulla partita.

Contesto Barcellona-Osasuna

Il Barcellona, ​​campione in carica, incontrerà l'Osasuna nelle semifinali della Supercoppa spagnola, il giorno dopo la prima partita tra Real Madrid e Atletico Madrid. Il club catalano, detentore del titolo spagnolo, lascia favore alle aspettative contro la squadra della Galizia, che si trova in Arabia Saudita, a causa della sua partecipazione all'ultima partita finale della Coppa del Re, persa contro il Merengue (1-2). . Al terzo posto nel campionato spagnolo, il Barcellona, ​​guidato da Xavi, è ancora impegnato in una difficile qualificazione allo Stadio Barbastro (3-2), in Copa del Rey, grazie ai gol di Fermin Lopez, Rafinha e Robert Lewandowski. Dal canto suo, l'Osasuna occupa il dodicesimo posto in classifica, e domenica scorsa ha vinto contro il Castellon Fans in Coppa del Re (1-0).

Formazione ufficiale Barcellona – Osasuna

L'FC Barcelona si è recato nella penisola araba senza Joao Cancelo, Inigo Martinez e Pedri, con il trio che si è unito a Marc-Andre ter Stegen, Marcos Alonso e Javi in ​​infermeria. Chimi Avila si ritira dall'Osasuna per infortunio.

La formazione ufficiale del Barça

Pena – Kounde, Araujo, Christensen, Balde – Roberto, De Jong, Gundogan – Rafinha, Torres, Lewandowski.

Allenatore: Xavi.

Formazione ufficiale dell'Osasuna

Herrera-Arriso, D. Garcia, Catena, Pena, Cruz – Oroz, Munoz, Arnez – Gomez, Budimir.

Allenatore: Jajoba Arrasati.

A che ora e su quale canale guardi la partita Barcellona-Osasuna?

La partita tra Barcellona e Osasuna andrà in onda oggi, giovedì, alle otto di sera, sul canale Il gruppo. Qui potete trovare il programma televisivo completo della giornata.

Segui il risultato della partita tra Barcellona e Osasuna trasmesso in diretta