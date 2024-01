CAN 2024: La Costa d'Avorio affronta la “maledizione” del paese ospitante.

Attenzione alla maledizione dell'ospite. Dall'Egitto nel 2006, nessuna squadra ha vinto in casa durante la Coppa d'Africa, mentre i paesi organizzatori hanno vinto 11 delle precedenti 25 edizioni della Coppa d'Africa. Pertanto, la Costa d'Avorio deve affrontare molta pressione allo stadio Alassane Ouattara di Abidjan. Il maggiore non ha dimenticato che gli Elefanti non andarono oltre il primo turno la prima volta che ospitarono il torneo nel 1984.

Ma con i migliori centrocampisti del continente, Sekou Fofana-Franck Kessie-Ibrahim Sangare, gli ivoriani hanno risorse diverse dalla conoscenza del dominio per competere nella competizione. Anche la difesa è forte e se Sebastien Haller ritrova la sua efficacia sotto porta, le maglie arancioni saranno formidabili. Spetta a Jean-Louis Gasset, che ha scoperto la Coppa d'Africa all'età di 70 anni, far funzionare tutti questi elementi insieme.

La Nigeria si qualifica come la seconda potenza del gruppo, ma soffre di un grave squilibrio. Se in attacco ha un arsenale senza eguali, da Victor Boniface a Victor Osimhen passando per Samuel Chukwueze e Ahmed Musa, è chiaro che Jose Peseiro, l'allenatore portoghese dei Super Eagles, sta perdendo qualità a centrocampo e in difesa.

Il portiere della sua squadra, Francis Uzoho, soffre ancora di un errore fatale alla mano nella recente sconfitta nelle qualificazioni ai Mondiali contro il Ghana (0-0/1-1). Dietro questi due giganti africani, la Guinea Equatoriale di Eban Salvador, una delle rivelazioni della Coppa d'Africa 2021 disputata in Camerun, c'è una delle potenze emergenti del continente. Con una squadra rimasta pressoché immutata per due anni e persa ai quarti di finale contro il futuro campione del Senegal, il "Nzalang" (fulmine) vola ancora nei cieli africani, come dimostra il buon avvio nelle qualificazioni per il Mondiale 2026, con due vittorie. In due partite.