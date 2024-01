Jan Vertonghen: ferito. Kilian Sardella: infortunato. Thomas Delaney: ferito. Amadou Diawara: assente. È un massacro all'Anderlecht. Lo Sporting si ritroverà nell'impossibilità di trovare soluzioni difensive prima della ripresa delle ostilità il prossimo 17 gennaio allo stadio Al-Ittihad in Coppa Croquet.

Rinforzo per alleviare il problema?

La ripresa della stagione è ben avviata. Tra meno di dieci giorni il Move sarà in campo per la partita decisiva. Ci saranno per allora rinforzi in grado di prendere spazio in difesa? Impossibile dirlo. L'Anderlecht si rende conto che a gennaio dovrà colmare una lacuna nel suo asse difensivo con uno o due rinforzi, ma non affretterà il processo rischiando di sbagliare gol.

Se i rinforzi arrivassero rapidamente, potrebbe esserci poco tempo per prepararsi in dieci giorni.

Se un nuovo difensore si unisce al gruppo, dovrà fare un po' di pratica sulle gambe prima di poter giocare contro una delle migliori squadre della NBA con le migliori statistiche offensive del paese.

Nessun proprietario e nessun sostituto

La difesa dell'Anderlecht è immutabile. Senza infortuni, giocheranno tutte le partite Sardella, Debast, Vertonghen e Augustinsson. Brian Rimmer ha dovuto davvero fare delle scelte: una volta ha messo in mezzo Sardella, permettendo a Patrese di prendere minuti. Un altro è stato Delaney che ha dovuto spostarsi dal centrocampo alla difesa. I coltellini svizzeri furono colpiti. Amadou Diawara è già stato testato in questo ruolo dall'allenatore durante la sua prima preparazione dopo poco più di un anno. Ha anche elencato il suo nome come potenziale sostituto nel caso si verificassero problemi. Problema: Il guineano con la sua Nazionale in Coppa d'Africa.

Reimer ha solo quattro difensori. Seguendo questa logica di selezione, Augustinson o Ndiaye dovrebbero giocare come difensore centrale. Il senegalese ha giocato molto in questo ruolo, soprattutto nella difesa a tre, durante la sua formazione al Barcellona. Ci sono poche opzioni nel primo gruppo, soprattutto perché il resto dei centrocampisti non ricopre la carica di presidente della squadra.

Amando LePage con suo nonno Paul van Himst? © Dott

È il turno dei giovani

L'Anderlecht ha portato in Tunisia tre giovani difensori. Bushwari arriva primo dopo l'infortunio di Sardella. Lapage e Lissens sono potenziali futuri membri del Core A. Vertonghen non ha accidentalmente citato Lissens come un difensore ad alto potenziale durante una delle sue recenti interviste. Il 22enne è stato trattenuto da Ghent a causa di infortuni, ma è un giocatore titolare dell'RSCA Futures da due anni. Ha fatto una grande impressione quest'anno alla La Louvière Cup con un primo posto.

Amando Lapage è una delle stelle nascenti di Neerpede. A 19 anni, il nipote di Paul van Himst sta sviluppando un registro molto diverso da quello della leggenda della RSCA. Il difensore centrale è un mostro di potenza. È noto per la sua buona lettura del gioco e il suo atletismo come motore. I Futures ne hanno beneficiato poiché non ha perso un solo minuto di azione della Challenger Pro League nella sua prima stagione tra i professionisti. Ora si sta allenando con il numero uno e vorrebbe restare lì. Questo stage è una grande opportunità.