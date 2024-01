ATP – Rolex Paris Masters > Addio Percy!

La Federazione francese ha ottenuto un comunicato molto preciso e dettagliato Ha giustificato la sua scelta di continuare l'avventura scudetto A Nanterre nella famosa Paris Défense Arena dal 2025.

«Il Rolex Paris Masters, il più grande torneo di tennis indoor del mondo, è diventato uno dei principali eventi di fine stagione. I migliori giocatori del pianeta vengono lì cercando di qualificarsi per le finali ATP o addirittura di prendere il posto di numero uno al mondo. Sono convinto che il trasferimento all’Arena La Défense di Parigi rappresenti un passo importante nell’evoluzione del Rolex Paris Masters e apra molte possibilità in termini di programmazione e anche in termini di accoglienza di giocatori e spettatori.ha spiegato Cédric Pioline, in gran parte oberato dai suoi impegni nel 2023 e autore di Programmi disastrosi.

Almeno a Nanterre ci sarà più spazio e la sala soddisferà le specifiche più esigenti dell'ATP.

Si tratta quindi di una vera svolta nella storia del torneo ma anche di ricordi che volano via, soprattutto perché l'evento di Bercy ha già trovato il suo pubblico. Sapremo molto presto se la maionese si è solidificata, perché Nanterre non è Parigi!