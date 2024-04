Parigi-Roubaix Femmes 2024: sul punto di “superare” Demi Wohlring nell'SD Worx, Lotte Kopecky, la leader assoluta

L’anno prossimo ne resterà solo uno. Ammirata, temuta, rispettata e condannata per la sua abbondanza di talento, la flotta SD Worx-Protime sta attraversando una zona di fermento con l'annuncio della separazione di Lotte Kopecky e Demi Wohlring, le due migliori corridori del mondo, il cui il legame tirannico è stato estinto. Nessuna opposizione nel 2023. La coppia belga-olandese resterà tale anche nel 2024… ma non per molto, con l'annuncio della partenza di Völlering.

Lorena Webz e tanti altri talenti di punta sono ancora in circolazione e l'SD Worx-Protime ha tempo per girarsi nel mercato dei trasferimenti, ma di fronte alla perdita di Vollering, si tratta soprattutto di radunarsi dietro la colonna iridescente di Kopecky. Una scelta doppiamente restrittiva – sarebbe stato impossibile in termini di budget mantenere i due protagonisti, secondo il regista Danny Stam, e Fullering ha rifiutato l'offerta della sua squadra – ma lo spettacolo non sarebbe stato troppo difficile da accogliere: Kopecky è un eroe unico. Ancor più del suo collega olandese.

Naturalmente, a questo livello, è quasi una questione di gusti e di colori. Tu sei più una maglia gialla o arcobaleno? Liegi Bastogne Liegi o Giro delle Fiandre? Sarebbe meglio avere il miglior corridore di tappa del mondo, succeduto a Van der Breggen e Van Vleuten, brillante anche lui nelle classiche? O il corridore più completo, la cui forza e versatilità, come Wout van Aert, gli permettono di fare miracoli su tutti i terreni? Un arancione (nazionalità del team SD Worx) o un belga (ad esempio lo sponsor SD Worx) personifica meglio il tuo progetto?

Forza rotonda

In questa bella partita, secondo me, Kopecky segna più punti (al contrario, Vollering domina la classifica). Nonostante il suo talento, come la sua apparizione in giallo sulla tormalina, Fullerring ottiene un risultato famoso, ma non sempre il più interessante, anche se è certamente il miglior record per imporsi tra le più grandi del suo sport: schiaccia i più corsa famosa nel mondo, il Tour de France Chissà quanto durerà la regola iniziata nel 2023?

La trattativa in corso su Vollering riflette il fascino della maglia gialla. La presunta offerta di 1 milione di euro (annuo) da parte del team ADQ degli Emirati Arabi Uniti ha fatto molto parlare di sé. Ad ogni trasferimento importante, ritornano le voci (pigre) su Lidl-Trek e Canyon//Sram, vista l'importanza dei loro progetti. Il giornalista italiano Ciro Scognamiglio, esperto di mercato del ciclismo, commenta le discussioni con FDJ-Suez. Secondo le nostre informazioni Visma | Lease a Bike ha sviluppato seriamente le sue pedine, diventando una forza ugualmente dominante nelle competizioni maschili e femminili.

Vollering sarebbe quindi legato a Marianne Vos. “La capra”, “La signora Merckx”. Incarnazione della classe, che non aveva bisogno di correre il Tour de France per essere considerata la più grande corridore della storia. Su strada, in pista, nel ciclocross, sul pavè o nella Hue, grazie alla conoscenza completa del suo sport, Vos ha potuto fare tante cose diverse. Sapeva anche condurre grandi conquiste al di fuori delle competizioni. E Kopecky ha tutte le carte in regola per seguire questo percorso “GOAT”.

Ha brillato brillantemente anche durante il Tour, al punto da scatenare fantasie sulla sua potenziale capacità di vincere l'evento. Alla fine Vollering vinse l'edizione 2023. Ma se la vettura dell'SD Worx fu vivace e dominò la corsa per tutta la settimana, lo dovette innanzitutto a Kopecky, maglia gialla alla partenza, maglia verde alla fine, e all'eccezionale tenente per aver condotto il suo partner olandese alla vittoria. READ Kompany rilanciato contro Murillo: 'La sua esclusione è imperdonabile'

Vos: “Quando guardo il ciclismo femminile 10 o 15 anni fa, c'è una grande differenza.”

Rivoluzione belga

Dopo il Tour, il Super Campionato del Mondo di Glasgow ha riunito le più grandi stelle del ciclismo, tutte le discipline insieme (o quasi), e il belga è stato la stella splendente della costellazione. In pista, poi in viaggio, indossava tre magliette arcobaleno, con stile. Anche quest'anno lo ritroviamo su tutti i fronti, dai Campionati Europei su pista di gennaio alle Olimpiadi di Parigi. Mi sembra anche che il suo profilo si adatti meglio al gruppo, poiché può essere una leader, uno spirito libero e una compagna di squadra elegante allo stesso tempo.

Nella corsa su strada scozzese, ha battuto la medaglia d'argento Fullering. “Lottie è stata la più forte di sempre”, ha salutato l'olandese. È passato mezzo secolo dall'ultima volta che una belga ha vinto questo titolo (Nicole Vandenbroucke, 1973). Le Orange Stars sono un punto fermo del ciclismo femminile, ma il ciclismo in Belgio è principalmente una questione maschile.

Kubicki sconvolge (un po’) questo vecchio ordine. Ha fatto notizia vincendo la Coppa del Mondo e la Ronde. Ispira molte ragazze, soprattutto in Belgio, dove il numero di giovani iscritti nei club è aumentato più delle sue vittorie. Si prepara all'invasione di Roubaix e anche di Liegi. E dal prossimo anno sarà lei la grande stella della squadra più forte del mondo.

