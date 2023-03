La strepitosa riconversione di George Grune: L’ex Red Devil ora è una guida di pesca nella Repubblica Dominicana… e pubblica i video della sua passione su Youtube!

La vita a volte presenta queste sorprese. Così pensa Andy Arif, un giornalista freelance rumeno. L’uomo è un grande appassionato di caccia. Mantiene anche un sito a suo nome in cui ne parla. Andy pesca ovunque può, sul possente Danubio o in Norvegia. Lì, quest’inverno, si è concesso un po’ di follia. Con la sua attrezzatura voleva pescare tarpon nelle limpide acque turchesi della Repubblica Dominicana.

Il pesce del bel George non è impressionante? -Facebook/Andy Arif

Come ogni buon giornalista che si rispetti, ha fatto molte ricerche prima di decollare. Ha affermato che “il posto dove stare” era Punta Canta. Lì c’è un modo semplice per catturare il tarpon senza dover uscire in mare aperto. Andy determina che ha il mal di mare. Peccato quando vuoi accarezzare i pesci!