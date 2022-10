Fulmine: Roger Lispagnard non è più l’allenatore di Nafie Thiam!

Nafie Thiam ha annunciato, giovedì, su Instagram, che finirà “14 anni di straordinaria collaborazione” Con il suo allenatore Roger Lispagnard (75).

“Dopo 14 anni di straordinaria collaborazione con Roger a Liegi, ho deciso di dare una svolta al mio ambiente di allenamento. È stata una decisione molto difficile, con Naemet, nel corso degli anni, diventato una casa e Roger un membro della mia famiglia”Scrissi.

“A Roger posso solo dire grazie. Per aver creduto in me prima di chiunque altro (me compreso), per le innumerevoli ore e gli sforzi costanti per aiutarmi a raggiungere i miei obiettivi, per essere stato al mio fianco in ogni fase e per mostrando fin dal primo giorno, di Attraverso passione e dedizione, cosa combinano davvero gli eventi.

“Sono così grato di aver potuto lavorare per così tanto tempo, di essere in grado di crescere e di essere in grado di costruirmi come atleta con una persona/allenatore così meravigliosa, e sarò sempre orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme.

È l’inizio di un nuovo capitolo e non vedo l’ora di vedere cosa hanno in serbo per me le prossime stagioni”.

Sotto la guida della Ligua, ex decathlon che ha gareggiato alle Olimpiadi nel 1968 a Città del Messico (17), nel 1972 a Monaco (14) e nel 1976 a Montreal (19), Nafi Thiam ha raggiunto le vette, forgiando uno dei record più belli di questo sport belga.

Nafi Thiam è stata otto volte vincitrice dello Spike d’Or, belga Triple Athlete of the Year, vincitrice della National Athletic Merit Cup nel 2016, ed è stata in particolare incoronata campionessa olimpica nell’eptathlon nel 2016 a Rio, titolo che ha detenuto l’anno scorso . a Tokio. È anche, tra l’altro, due volte campionessa del mondo (2017 e 2022) ed europea (2018 e 2022) nell’eptathlon.