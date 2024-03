Domenico Tedesco evidentemente non è lucido. È stato confermato un nuovo pacchetto per il volo dal Belgio all'Irlanda.

Diversi Red Devils salteranno la partita contro l'Irlanda. Sappiamo già che ci sono buone probabilità che non siano disponibili né Jan Vertonghen né Romelu Lukaku, anche se quest'ultimo tornerà ad allenarsi venerdì (leggi qui).

Assente anche Quinn Castells, sostituito da Matz Sells. Questi pacchetti si aggiungono a quelli per Kevin De Bruyne, che non sarà disponibile durante questa pausa per le nazionali. È appena stato annunciato un nuovo sciopero. Carlo di Kettler In realtà non ha mai fatto il viaggio a Dublino.

La Federazione ha annunciato attraverso le sue reti: “Charles de Kittilari non si è recato in Irlanda a causa di un lieve infortunio al muscolo adduttore. Guarisci, Charles!” Non sono stati diffusi dettagli sull'incontro di Wembley previsto per martedì 26 marzo.

Per Domenico Tedesco è una grande perdita. In assenza di Lukaku e De Bruyne, Charles De Kittilari, che gioca nell'Atalanta Bergamo, avrebbe potuto farsi titolare. Quindi non sarà così.

In questa stagione, Charles De Kittilari ha segnato 10 gol e fornito 7 assist in 34 partite con l'Atalanta. Nella selezione, l'ex giocatore del Bruges ha segnato due gol in 14 partite internazionali.