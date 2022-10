Southampton afferra l’Arsenal per il colletto / Premier League / J13 / Southampton – Arsenal (1-1) / SOFOOT.com

Southampton-Arsenal 1-1

Stivali: Armstrong (65e) per i santi // Xhaka (11e) per l’Arsenal

Southampton debole contro debole, forte contro forte?

Dopo aver sventato i piani del Chelsea e aver dato al Manchester United un inizio di stagione difficile, il Southampton è emerso ancora una volta raggiungendo la capolista Arsenal (1-1) domenica al St Marys Stadium. Sedici all’inizio, e santi Il match inizia però con difficoltà, poiché Granit Xhaka – in pieno svolgimento – fa parlare il suo uccello con il piede destro nell’emisfero per sparare alle spalle di Gavin Pazono. (0-1, 11e). Inoltre, il primo periodo è una strada a senso unico di Arsenaleche tuttavia lottano per trasformare le loro grandi possibilità (25e39e44e) e lasciano in vita i loro avversari.

Errore fatale, poiché gli uomini di Ralph Hasenhuttl hanno reagito al ritorno dagli spogliatoi raccogliendo grazie a un atto geniale iniziato da Mohamed El-Younusi e concluso da Stuart Armstrong (1-1, 65e). Il santi Sempre più minaccioso, ma non Romain Peraud (67e) di Joe Aribo (70e) infligge il colpo fatale mentre Martin Ødegaard ritiene che il suo obiettivo di liberazione non sia consentito per il pallone uscito dal campo pochi secondi fa (79e). fine serie Arsenale Dopo quattro vittorie consecutive, non dieci successi in undici partite di campionato. Questo non impedisce ai giocatori di Mikel Arteta di mantenere la testa della classifica, due lunghezze di vantaggio sul Manchester City.

Questa stagione di Premier League si preannuncia incredibilmente intensa, lottando per le righe.

Southampton (4-4-2): Bazunu – Lyanco, Ćaleta-Car, Salisu, Perraud – Elyounoussi, Ward-Prowse, Diallo, Armstrong (Edozie, 80)e) – Armstrong (Walcott 73.)e), ehm (Adams, 73e). Allenatore : Ralph Hessenhuttl.

Arsenale (4-3-3): Ramsdale – Bianco (Tierney, 72e), Saliba, Gabriel, Tomiyasu – Ødegaard (Vieira, 83e), Barti, Shaka – Saka, Jesus, Martinelli (Nketia, 71e). Allenatore : Mikel Arteta

Altri risultati:

Stivali: Billy (2e), Ing (7e14e SP) e Watkins (59 .)e) per gli elefanti

Gol: Tillmans (8e), Barnes (19e), Madison (65.)e) e Vardy (79e) per le volpi

Stivali: Rodrygo (20 .)e) e Summerville et al (90 .).e+1 per il bianco // Mitrovic (26e), Canna (74e) Willian et al (84e) per le capanne