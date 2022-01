“Ouistreham” Juliette Binoche nei panni della donna delle pulizie

Nel 2010 la giornalista francese Florence Aubenas pubblica “Le Quai de Ouistreham”, frutto di un’indagine: da diversi mesi fantastica su se stessa come donna delle pulizie e condivide la vita quotidiana di questi “prodotti per la pulizia” nel porto della Normandia . .















Manifesto “Ouistreham” © DR



per anni, Giulietta Binoche Ha cercato di convincere Aubenas ad accettare di mettere questa storia sullo schermo. Il giornalista ha accettato e ha proposto di essere un romanziere Emanuele Carrier Chi fa questo film?

Nell’adattamento che ha scritto con Hélène Devynck, Carrère ha fatto del protagonista non più un giornalista, ma Il famoso romanziere parigino, Marian Winkler, interpretata da Juliette Binoche. A Ouistreham, Marianne è arrivata in questa piccola città della Normandia, dove traghetti giganti si dirigono verso il porto di Portsmouth. Sono stato in grado di trovare lavoro in una squadra di donne delle pulizie che hanno, in totale, un’ora e mezza – tempo morto – per pulire il traghetto da cima a fondo. viso I fatti di un lavoro duro e instabile e di scarso valore ; scoprire un mondoinvisibileMa quanto può durare l’acrobazia di Marianne?

Il libro di Obenas è La delicata storia dell’immersione nella società. Nel film, Carrier immagina Marianne fare amicizia con Christelle, una giovane madre che lotta per sbarcare il lunario… e pone la domanda giusta: come resisterà questa amicizia alla menzogna di Marianne?

Perché, in effetti, l’approccio a questo taccuino può essere apprezzato in modo diverso: o lo si considera dà una visione A coloro che chiamiamo “l’invisibile”, o apprezziamo che “Fai il povero quando sei ricco“Un processo moralmente discutibile. Per Binoche è chiaramente la prima scelta che domina, il che spiega perché dà corpo e anima al progetto. Per Carrère, lascia lo spettatore solo a giudicare, e c’ è il grande vantaggio del suo film – ben spiegato da Binoche e da attrici poco professionali, tra cui molte vere governanti, aggiungendo Incredibile originalità In “Ouistreham”.