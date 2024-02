0 giocatori simultanei su Steam: uno dei peggiori videogiochi basati su una serie anime di successo che i fan hanno abbandonato…

A differenza della seconda stagione dell'adattamento anime, questo manga non è riuscito ad adattare l'articolo al mondo dei videogiochi. Tuttavia, questo shounen aveva un potenziale folle ma il risultato finale andò completamente perduto, al punto che i giocatori se ne allontanarono nel giro di pochi giorni. Se attualmente c'erano così pochi fan, in realtà c'era stato un tempo in cui il pubblico era deserto!

Jujutsu Kaisen ha avuto un enorme successo nei manga e negli anime… ma un po' meno nei videogiochi

Non molto tempo fa, manga Jujutsu Kaisen Ci ha dimostrato di essere un vero giocatore di shounen. La sua popolarità non è più in dubbio, soprattutto da quando il ritorno della serie anime ha confermato ancora una volta il suo status di punto fermo dell'animazione giapponese, con clip che continueranno ad essere estremamente popolari. Nonostante ciò non si può dire che tutto ne risenta Jujutsu Kaisen Si rivolge all'udito. All'inizio del mese è uscito un nuovo videogioco chiamato Maledetto scontroche prende la forma di un gioco di combattimento in 3D in cui due squadre composte da due personaggi si affrontano… e il risultato non è mai veramente all'altezza.

Lo dimostra anche uno screenshot del sito Steam DB Inserito dall'utente EstherGoddo_ sul social network L'intero titolo Bandai Namco ha raggiunto la fatidica soglia di 0 giocatori rimasti offline per un'ora tra il 14 e il 15 febbraio.. Questo triste risultato è durato solo per un certo periodo ma le medie complessive non sono proprio ottime. Va detto che la redazione è stata tentata da un aspetto al momento della sua pubblicazione, tra curiosità e apprensione. E infine, Il risultato finale si rivelò più terribile di quanto avesse immaginato.

Jujutsu Kaisen, Naruto x Boruto… un videogioco basato sul manga che non fa più molto sforzo

Mentre scrivevo queste righe Jujutsu Kaisen: Lotta Maledetta Ha solo 91 giocatori online contemporaneamente. Nelle ultime 24 ore, questo numero non ha nemmeno superato i 250 giocatori. Queste medie basse sono anche una continuazione dell'accoglienza critica del gioco da allora Il picco più alto registrato finora dall'uscita del gioco è stimato in soli 5.243 giocatori ! Recentemente, la mania per gli adattamenti di videogiochi shounen di culto si è esaurita e queste produzioni non sono riuscite a distinguersi dalla massa, soprattutto perché non raggiungono più gli stessi standard di qualità di un tempo.

Tuttavia, anche i manga sono molto popolari Naruto Riproduce un percorso simile con Connessioni Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm. Proprio come il suo compagno, questo nuovo titolo, ispirato alle opere di Masashi Kishimoto, non sta decollando nelle classifiche. Sempre grazie per il sito Steam DBpossiamo vedere che i risultati non sono più incoraggianti: 104 giocatori sono attualmente online, 170 nelle ultime 24 ore e appena 4000 giocatori, 3897 per essere più precisi, al culmine della sua popolarità. Lo scorso novembre, anche i nostri tester si aspettavano una leggera delusione dato che gli avevamo assegnato un punteggio di 11/20.