Il suo partner sta partecipando a un programma televisivo quotidiano You All Know (Picture).

Da tre settimane Black M è seduto su una delle poltrone rosse in “The Voice Belgium” in prima pagina. L’aspetto della vita privata, il rapper sembra realizzato. Dal 2009 condivide la sua vita con Leah Chicken.

Un nome che potrebbe non significare nulla per te, ma è un volto che probabilmente non ti sarà sconosciuto! La giovane, da cui ha dato alla luce Black M, è una consulente d’immagine professionista e truccatrice. Dal 2019 è su M6 (che va in onda qui su RTL-TVI), “Incroyables Transformations”, insieme a Nicholas Waldorf e Charla Carter.

m 6

Le sequenze del programma funzionano molto bene anche sui social network, soprattutto prima/dopo le persone che sono venute a prendere parte allo spettacolo per cambiare look, pettinatura e trucco.

I due amanti si sono incontrati durante le riprese di Black M per la clip “Wati Bon Son”. Nel 2019 le dedicherà il brano “Lea”.

Leah Chicken e Black M hanno anche catturato Noel Madani in un video intitolato “How Did You Throw Yourself?” Trasmesso su YouTube.