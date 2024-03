Ottimo aspetto ibrido, prezzi, provalo!

Ormai ce ne sono così tanti che non è facile sapere a quale SUV rivolgersi nel mercato dell'usato. Dovrai quindi restringere un po' la ricerca, a seconda del tuo budget, finché non trovi quello che stai cercando.. Se, ad esempio, si cerca un modernissimo Suv compatto a partire da poco più di 20.000 euro, e possibilmente in versione ibrida, non restano molte soluzioni. Tra questi c'è un buon affare: Renault Arkana. Anche se è stato leggermente ridisegnato – e si nota appena – questo prodotto francese fabbricato in Corea del Sud, a Busan, si rivela un'ottima scelta., anche se si tratta di una versione prima della riprogettazione. Soprattutto perché il loro prezzo nuovo, storicamente ben stabilito, si traduce in prezzi usati molto accettabili. Infatti i primi esemplari, 100% termici, vengono venduti a circa 18.000 euro, per una percorrenza di circa 100.000. Si tratta di una cifra molto elevata considerando l’età dell’auto. In compenso aumentando leggermente il budget, intorno ai 22.000 euro, gli affari sono tanti, sia termici che ibridi! In realtà le varianti dell'E-Tech 145 sono facili da trovare, non perché i precedenti proprietari siano delusi, ma perché le nuove vendite stanno andando bene per questo SUV “coupé”.

Renault Arkana disponibile usata. ©Renault

Per ora, priva di grossi difetti meccanici, l'Arkana soddisferà chi cerca un'auto familiare con uno stile diverso e contenuti tecnologici moderni.. Non è certamente il sistema Google integrato della Mégane E-Tech o della Scénic, ma l'interfaccia multimediale rimane abbastanza aggiornata e l'Arkana è, nel complesso, un'auto divertente con cui convivere. Per niente goffo su strada, il Suv Renault sa accogliere anche i passeggeri posteriori e può ospitare grandi quantità di bagagli nonostante la forma meno squadrata rispetto ad altri rivali. Paghiamo un po' per la sua lunghezza (4,57 m), ma non è difficile da controllare quotidianamente nelle città. Tutte le versioni sono consigliate meccanicamente, anche se consigliamo vivamente l'ibrido da 145 CV Per consumi veramente bassi in questa categoria.

Affidabilità della Renault Arkana usata

Il prezzo di una Renault Arkana usata parte da circa 20.000 euro. ©Renault

Alcune note riguardanti la rottura in salita E-TECH (motore in corsa senza giri) e la mancanza del freno motore in discesa. Monitorare

Elettronica: alcuni malfunzionamenti del sistema multimediale. La riprogrammazione sembra risolvere il problema

Servosterzo: un computer mal calibrato può causare il surriscaldamento del servosterzo durante le manovre, rendendolo inefficace. Promemoria (riprogrammazione)

I modelli venivano consegnati incompleti (specchietti ripiegabili elettricamente) o senza l'equipaggiamento inizialmente previsto (contatori digitali su Intens e RS-Line). Verificare

Quale versione di Renault Arkana scegliere usata?

Design degli interni della Renault Arkana. ©Renault

Motori energia Il nostro feedback Motori 1.3 TCe 140 EDC energia 140 capitolo Il nostro feedback Un'attenta ibridazione e un cambio automatico rendono questo motore molto divertente. La frizione è un po' dura in partenza. Motori 1.3 TCe 160 EDC energia 160 capitolo Il nostro feedback Come il 140, beneficia di una leggera ibridazione e di BVA. Sembra più divertente e carino. Motori 1.6 ECC 145 energia 145 capitolo Il nostro feedback Si tratta di un meccanismo ibrido molto convincente, ed i consumi sono molto contenuti.